شرط باز شدن مسیر اعزام حجاج/دو پلیس خاطی جده محاکمه شدند



به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی پیش از ظهر امروز درباره سفر اخیر هیئت مذاکره کننده حج جمهوری اسلامی ایران به عربستان و نتایج مذاکرات گفت: با عنایت به قطع روابط دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و همچنین محرومیت زائران ایرانی از حضور در حج گذشته، طبیعتا ابعاد و موضوعات ویژه ای وجود داشته است که به عنوان انتظارات جمهوری اسلامی ایران و حجاج ایرانی لازم بود در این مذاکرات به آن تصریح و تاکید کنیم. بدین منظور جلسات متعددی در این ارتباط ما بین طرفین در سطح روسای هیئت های طرفین به ریاست سرپرست سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و وزیر حج و عمره عربستان و هم چنین در سطح کارشناسان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسات بر اساس دسته بندی مورد نظر، برخی موضوعات از جمله تحقق و حفظ امنیت، عزت و کرامت زائران، خدمات پزشکی، خدمات کنسولی و دیگر مباحث و موضوعات مورد نظر را مطرح کردیم و به صورت صریح، قاطع و شفاف انتظارات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تصریح کردیم. مذاکرات با پیشرفت نسبی همراه بود.

سرپرست سازمان حج و زیارت در این خصوص ادامه داد: در ارتباط با موضوعات مهمی از جمله موضوع محاکمه دو پلیس خاطی فرودگاه جده که یکی از انتظارات جدی و به حق مردم ایران بوده است که پیش از این در خصوص سرنوشت این دو پلیس ابهاماتی وجود داشت، در این مذاکرات سعودی ها تصریح کردند که این دو پلیس رسما محاکمه شده اند و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

محمدی در ادامه عنوان کرد: بحث محرومیت از خدمات پزشکی به حجاج ایرانی و ممنوعیت در این خصوص به ویژه در مشاعر مقدس یکی از مشکلات جدی ما بود که سعودی ها این مسئله را نیز پذیرفتند و این محدودیت و ممنوعیت رفع شد.

رئیس هیئت حج جمهوری اسلامی ایران، در خصوص ارائه خدمات کنسولی به حجاج ایرانی با توجه به فقدان روابط دوجانبه میان دو کشور و فعال نبودن سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده توضیح داد: سعودی ها چارچوب موضوع ارائه ی خدمات کنسولی با حضور کارشناسان کنسولی ما را پذیرفتند و طبیعتاً بر سر راه کارها و ساز و کارهای اجرایی ارائه ی خدمات کنسولی هنوز در حال مذاکره هستیم.

سرپرست سازمان حج و زیارت، حفظ امنیت، عزت، کرامت و حرمت حجاج ایرانی را موضوع محوری جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات دانست و گفت: بر این اساس طرف سعودی تاکید کرد که مانع برخوردهایی مغایر تکریم زائران ایرانی در مبادی ورودی می شویم. سعودی ها تاکید کردند این اصل انجام خواهد شد و تدابیر لازم برای این که این موارد به ویژه در فرودگاه های عربستان مورد توجه قرار گیرد را خواهند داشت.

وی ادامه داد: مذاکرات ما با طرف سعودی پیشرفت نسبی داشته و اگر در ارتباط با سایر موارد هم به نتیجه برسیم، مسیر حج برای زائران ایرانی باز خواهد شد و حجاج ما به حج مشرف خواهند شد. بدیهی است تا زمانی که به نتیجه ی مورد انتظار و مورد نظر جمهوری اسلامی ایران و حجاج کشورمان دست یابیم، این مذاکرات ادامه خواهد داشت.

محمدی در خصوص تعهدات سعودی در خصوص مسائل مطرح شده در مذاکرات، گفت: در خصوص موضوعاتی که به آن اشاره شد، عربستان بعضی از آن ها را صراحتا پذیرفته و در خصوص تامین برخی دیگر از مطالبات خود هم چنان در حال رایزنی هستیم که همه ی این موارد در جلسات متعدد تشریح و تبیین و تصریح شده و مصادیق آن مشخص شده است. با عنایت به سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در تحقق حج عزت مندانه، اگر همه ی موارد مذکور مورد توافق طرفین قرار گیرد، انشاءالله مسیر بسته شده، بازگشایی خواهد شد و اعزام زائران ایرانی به حجی مبتنی بر امنیت و عزت و کرامت به عنوان واجب شرعی انجام خواهد پذیرفت.