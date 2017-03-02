مساحت تحت کنترل گروههای مسلح در سوریه کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکساندر کنشاک سفیر روسیه در سوریه اعلام کرد: مساحت تحت کنترل گروههای مسلح در سوریه به پشتوانه حمایت هوایی روسیه با کاهش چشمگیر روبرو بوده است.

وی افزود: داعش یک چهارم مساحتی که قبلا در عراق و سوریه تحت سیطره داشت را از دست داده است و مناطق تحت کنترل تروریستهای جبهه النصره در سوریه نیز از ۱۲ درصد فراتر نمی رود. جبهه النصره و همپیمانان آن در سال ۲۰۱۵ بر یک پنجم اراضی سوریه مسلط بودند و هم اکنون مناطق تحت سیطره آن از ۱۰ تا ۱۲ درصد فراتر نمی رود. داعش در سال ۲۰۱۶ یک چهارم اراضی تحت سیطره خود را از دست داده است و مساحت تحت سیطره آنها از ۷۸ کیلومتر مربع به ۶۰ کیلومتر مربع کاهش یافته است. در سوریه داعش بر مناطقی مسلط است که عمدتا مناطق صحرایی هستند.

کنشاک تاکید کرد: بزرگترین ضربه به مخالفان دولت سوریه در جریان نبرد شرق حلب در دسامبر ۲۰۱۶ وارد شد. با وجود اینکه مساحت این مناطق زیاد نیست ولی می توان این عملیات را به پیروزی بر نازی ها در نزدیکی استالینگراد مقایسه کرد.

وی درباره سوء استفاده احتمالی تروریستها از آتش بس و تدارک دیدن یورش جدید گفت: تجارب سال گذشته نشان داد که گروههای مسلح از آتش بس سوء استفاده می کنند تا اوضاع خود را سر و سامان دهند و مجددا یورش هایی را صورت دهند. جبهه النصره ائتلاف بزرگی با نام فتح الشام در ادلب و حماه تشکیل داده است.

سفیر روسیه در سوریه در ادامه بیان کرد: ارزیابی امکان هماهنگی تلاش ها میان واشنگتن و دمشق برای مبارزه با تروریسم هنوز زود است.

کنشاک اعلام کرد که همکاری سوریه و روسیه به ابعاد سیاسی و نظامی محدود نمی شود و بعد اقتصادی را هم شامل می شود.

وی گزارش سازمان عفو بین الملل درباره اعدام ها در زندانهای سوریه را فاقد سند و ادله دانست.