احتمال وقوع آبگرفتگی معابر ناشی از سامانه بارشی در استان کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیشبینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، موج اول از سامانه ای ناپایدار، امروز و فردا، جو استان را متاثر کرده و ضمن تعدیل دمای هوا، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی احتمالاً همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: شرایط ناپایدار، طی ساعاتی از عصر امروز تا اوایل وقت فردا (جمعه) و در نواحی شمال و شمالغرب (اورامانات) نمود بیشتری داشته و بارش ممکن است در این نواحی سبب آبگرفتگی معابر عمومی شده و موقتاً به شکل برف نیز دیده شود اما با این وجود بارندگی در غالب نقاط استان چندان چشمگیر نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ادامه این روند، وزش باد که طی ساعاتی از امروز و به ویژه در نواحی مرزی نسبتاً شدید پیش بینی می شود، بتدریج هوای استان را بخصوص در نواحی یاد شده غبارآلود خواهد کرد
وی خاطر نشان کرد: موج دوم سامانه ناپایدار، از بعدازظهر شنبه تا اواخر روز یکشنبه، جو منطقه را تحت تاثیر گرفته، مجدداً باعث بارش هایی گاهی همراه با رعدوبرق، در سطح استان می شود.
