مرکبات مازندران سالم و قابل عرضه در بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان بزرگترین مشکل استان را در حال حاضر در بخش کشاورزی برشمرد و گفت: سرمای امسال به مرکبات استان بیش از هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد و این توقع از دولت میرود که مشکل مازندران را رفع کنند؛ چراکه تمام زندگی مردم در همین بخش است.
وی با اشاره به اینکه میزان قابلتوجهی از ۱۰۰ هزار تن مرکبات انبارشده سالم است، افزود: شاید این بارها کیفیت صد درصد را نداشته باشند اما قابلاستفاده و میتوانیم در کنار ۳۰ هزار تن مرکبات وارداتی آنها را با درجات پایینتر به بازار عرضه کرد.
وی بابیان اینکه برای انبار شدن مرکبات هزینه شده، گفت: این مرکبات به خواست شما و به امید اینکه توسط دولت مدیرت و به بازار عرضه میشود، انبارشده است.
وی افزود: درست است که این مرکبات برای آبگیری مناسب هستند اما ظرفیت ما برای آبگیری در این مدت کوتاه بسیار کم و حداکثر ۱۰ هزار تن است.
نظر شما