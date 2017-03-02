شهرستان قروه به بوی عطر چهار شهید گمنام عطرآگین شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) مردم شهرستان قروه پیکر چهار شهید گمنام را در دانشگاه آزاد و شهر دلبران تشییع و با آنان وداع کردند.

این شهیدان که در مناطق جنگی جزیره مجنون، پنجوین و زوبیداد عراق مربوط به عملیات های خیبر، والفجر ۴ و تک دشمن تفحص شده بودند صبح امروز در دانشگاه آزاد قروه و بعد از ظهر هم در پارک گل های دلبران با حضور پرشور مردم و مسئولان استانی و شهرستانی تشییع و به خاک سپرده شدند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در آیین تشییع این شهدا از حضور پرشور مردم تشکر کرد و اظهار داشت: راهبرد شهدا و اقتداری که آفریدند انگیزه آمدن مردم برای وداع با گلهای بی نشانی است که امروز نشان عشق و ایثار گرفتند.

به گفته آیت اله سید محمد حسینی شاهرودی این استقبال برای این است که نتیجه عمل شهدا از بین نرود و برکت این نظام و مردم خون همین شهداست که فرزندان بانوی بهترین ها فاطمه الزهرا هستند.

وی با بیان اینکه باید قدر مردمی را که همیشه در صحنه هستند دانست، افزود: امروز دشمن هدفش به سمت ایران و خدشه دار کردن اعتقادات مردم است و همین مردم با حضور عارفانه خود دنیا را متحیر کرده اند و نشان دادند که ایران سرزمین پیوست های معنوی است.

حسینی شاهرودی اقتدار امروز ایران را در برابر ظلم ایستادن و زیربار استکبار نرفتن خواند و بر رفتن به راه شهدا و زنده نگهداشتن آرمان های شهیدان تأکید کرد.