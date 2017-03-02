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۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۸

ارتش سوریه آزادسازی شهر تدمر و اطراف آن را به طور رسمی اعلام کرد

ارتش سوریه آزادسازی شهر تدمر و اطراف آن را به طور رسمی اعلام کرد

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه از آزادسازی کامل شهر تاریخی تدمر و اطراف آن از اشغال گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، فرماندهی کل ارتش سوریه در بیانیه ای عنوان کرد: بعد از سلسله عملیات موفق نظامی که با پشتیبانی جنگنده های ارتش و جنگنده های روسیه صورت گرفت، یگان های ارتش و نیروهای مسلح توانستند شهر تدمر و اطراف آن را بعد از وارد آوردن تلفات سنگین به گروه تروریستی داعش، آزاد کنند.

در این بیانیه آمده است، یگان مهندسی ارتش در حال حاضر مشغول مین زدایی و خنثی سازی بمب های کارگذاشته شده توسط گروه تروریستی داعش در ساختمان ها، خیابان ها و اماکن عمومی است.

فرماندهی ارتش سوریه با اشاره به اهمیت این دستاورد و بازپس گیری این شهر تاریخی و همزمانی آن با پیروزی های ارتش در حومه شمال شرقی حلب، تاکید کرد که این دستاورد نشان دهنده این است که ارتش سوریه با همکاری متحدان خود قدرت برتر و تاثیرگذار در مبارزه با تروریسم و خشکاندن ریشه های آن است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است، امروز فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح با همکاری نیروهای متحد خود بیش از هر زمان دیگری به عزم و اراده خود بر تداوم عملیات علیه گروه تروریستی داعش، جبهه النصره و سایر گروه های تروریستی و بازگرداندن ثبات و امنیت به کل سرزمین سوریه مصمم است.

گفتنی است پیش از این رسانه ها از آزادسازی شهر تاریخی تدمر از لوث وجود داعش خبر داده بودند.

کد مطلب 3921756

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