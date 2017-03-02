حضرت فاطمه زهرا(س) یاور اولین مظلوم عالم حضرت علی(ع) بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی پنجشنبه شب در اجتماع بزرگ عزاداران حضرت فاطمه (س) در مسجد جامع شهر هشتبندی شهرستان میناب با تسلیت سالروز شهادت این بانوی مکرمه، بیان داشت: هنگام ورود حضرت صدیقه طاهره (س) بر پدر ، پدر از جای بر می خواست و دست دخترش حضرت زهرا (س) را می بوسید و او را جای خودش می نشاند و حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام (ص) حضرت زهرا را ام ابیها یعنی مادر پدرش لقب داد.

رئوفی افزود: در عصر جاهلیت افراد هر زمان صاحب دختر می شدند، عزا می گرفت اما برای اینکه این عزت به جامعه زنان اسلام برگردد پیامبر اسلام با سلام و عملش به جامعه اثبات کرد که جایگاه زنان در جامعه اسلامی کجاست و این جایگاه در رفتار حسنه نبی اکرم با دختر گرامی اش هویدا بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به سخنی از حضرت امام راحل که فرمود از دامن زن مرد به معراج می رود، اظهار داشت: حقیقت امر هم همین است و کسانی که در این محفل حضور دارند در دامن مادرانی پرورش یافته اند که همواره در ماتم ابی عبداالحسین (ع) اشک ریخته اند.

وی گفت: حضرت زهرا نه تنها همسر بلکه یاور اولین مظلوم عالم امیرالمومنین حضرت علی (ع) بود.

رئوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت محور حادثه خیز هشت بندی به میناب در محدوده سرنی و چاه غربال تصریح کرد: مسئولان خدمتگزار مردم و پاسخگوی مطالبات مردم هستند و چند هفته اخیر به واسطه نزول رحمت الهی که با آبگیری مناسب سدها همراه بود این بارندگی ها با مشکلاتی چون تخریب راهها ،پل ها ، مدارس و خانه ها همراه بود که خسارات بسیاری را به بار آورد.

رئوفی در همین رابطه افزود: در پی وقوع این خسارت ها دولت با اولویت بندی بازسازی منازل مسکونی تخریب شده ، بازسازی مدارس و بازگشایی راه هایی مسدود شده و روکش جاده های آسیب دیده را را در برنامه خود قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اعلام آغاز روکش محور حادثه خیز هشت بندی به میناب در محدوده چاه غربال و سرنی افزود: یکی از راه هایی که سالیان متمادی مردم منطقه از وضعیت نابسامان رنج می بردند و بیش از ۵۰ هزار نفر از این محور عبور می کنند محور حادثه خیز هشتبندی به میناب در محدوده سرنی و چاه غربال به دلیل فرسودگی محور بود که عملیات اجرایی این پروژه آغازشده است.

رئوفی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال روکش محور حادثه خیز هشت بندی به میناب در محدوده سرنی و چاه غربال و آسفالت محور چراغ آباد تا پایان سال به اتمام برسد و مردم از راه مناسب آسفالته جهت تردد برخوردار شوند.

وی در ادامه به موضوع ابلاغ بخشنامه بخشش سود و دیر کرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان مردم به ویژه کشاورزان اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه های مردم این منطقه و سایر نقاط استان به ویژه کشاورزان موضوع بخشش سود و دیر کرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان است که دکتر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی استان از بخشش سود و دیر کرد این وام ها با پرداخت سود از سوی دولت و بخشش دیر کرد از طرف بانک ها به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: اما متاسفانه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها دارای نقطه ابهام است و آخرین قرارداد کشاورزان را مبنای محاسبه قرار داده است و کسانی که اقدام به تمدید وام ها نموده اند از این مزایای این بخشنامه محروم ولی کسانی که اقدام به تمدید ننموده اند از مزایای این بخشنامه سود برده اند.

وی گفت : ۳۶ هزار پرونده در این رابطه در هرمزگان وجود دارد و ۳۹۶ نفر اقدام به تسویه حساب با بانک ها و استفاده از مزایای این طرح شده اند و سایر فراد موفق به تسویه حساب نشده اند و استانداری موضوع اصلاح بخشنامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اصلاح برای بهره مندی تمامی مردم به ویژه کسانی که وام ساخت منازل روستایی و وام کشاورزی دریافت نموده اند طی هفته آینده ارسال می کند.