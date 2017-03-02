معاون دبیر کل اتحادیه عرب: حل بحران سوریه باید سیاسی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، احمد بن حلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب در اظهاراتی عنوان کرد: برگزاری نشست در آستانه برای مسئله ای مربوط به جهان عرب و کشوری محوری مثل سوریه در غیاب کشورهای عربی، نشان می دهد که کشورهای عربی باید با جدیت و قدرت برای حل و فصل این امور تلاش کنند؛ چرا تکیه به طرف های خارجی در حل مشکلات خارجی اقدام درستی نیست.

معاون دبیر کل اتحادیه عرب ادامه داد، بحران های سوریه، لیبی و یمن بر روند فعالیت های مشترک کشورهای عربی، موضع و تصویر این کشورها در جهان تاثیر منفی گذاشته است.

وی تاکید کرد که راه حل سیاسی این بحران ها بهترین گزینه است و هیچ کدام از بحران های جهان عرب به صورت نظامی حل نخواهد شد؛ چرا که شروع این بحران ها سیاسی بوده است و باید به صورت سیاسی حل و فصل شود.

احمد بن حلی گفت: حل و فصل سیاسی این بحران نیز بر خشکاندن ریشه های تروریسم تاثیر خواهد گذاشت.

وی در مورد پرونده نیروهای مشترک عربی گفت: این پرونده همچنان در حال بررسی است.