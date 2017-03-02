بشار اسد به وعده آزادسازی تدمر عمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، بشار جعفری در کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: آزادسازی شهر تدمر از اشغال گروه تروریستی داعش توسط ارتش عربی سوریه را تبریک می گویم و در این زمینه اظهارات بشار اسد را یادآوری می کنم که گفته بود همانطور که در گذشته نیز این شهر را آزاد کردیم بار دیگر آن را از دست داعش آزاد خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: عملیات مبارزه با تروریسم تا آزادسازی تمام نقاط سوریه از دست تروریسم ادامه خواهد داشت.

نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: با استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه در مورد موضوعات مهم ازجمله مبارزه با تروریسم گفت وگو کردیم.

وی ادامه داد: ما برغم همه مسائل پیش آمده در گذشته برای تداوم گفت و گوها تلاش می کنیم و در راستای توقف خونریزی ها در سوریه از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنیم.

جعفری تصریح کرد: بخشی از هیئت ریاض به گروه‌های مسلح تروریستی پیوسته‌ اند و در کنار نیروهای حمله ‌کننده ترکیه به شمال سوریه می ‌جنگند و برخی نیز از سوی رژیم صهیونیستی اداره می ‌شوند.

وی گفت: به نماینده سازمان ملل تأکید کردیم که پیشرفت در مذاکرات نباید منتظر هیئت ریاض باشد؛ چرا که این هیئت تشکیل هیئت منسجم معارضان است، به همین علت مسئول هر گونه شکست در مذاکرات است.

بشار الجعفری اظهار داشت: پیش از اشغال تدمر توسط گروه تروریستی داعش، آمریکا شهر دیرالزور را بمباران کرد که این اقدام باعث تسهیل انتقال تروریست های داعش به تدمر شد.