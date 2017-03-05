میامی بیشترین روحانی مستقر استان سمنان را دارد/فعالیت۸۸هیئت مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری عصر یکشنبه در دیدار با فرماندار میامی در محل دفتر وی، یکی از رسالت های مهم سازمان تبلیغات اسلامی را توجه به مسائل فرهنگی و حفظ دین مردم دانست و افزود: این امر با پرهیز از کارهای ظاهری و پرداختن به امور زیزبنایی مسیر خواهد شد تا با یک نگاه ویژه به موضوع فرهنگ جامعه و فرهنگ سازی مناسب بتوانیم به رسالت این نهاد جامع عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه استقرار روحانی در مناطقی که روحانی ندارد به‌ویژه در روستاها یکی ازطرح های موفق سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: این طرح در میامی به نحو احسن انجام شده و با توجه به اینکه اکثر جمعیت شهرستان را روستانشینان تشکیل می دهند این شهرستان با ۱۲ روحانی مستقر و ۵روحانی طح هجرت بیشترین روحانی در استان سمنان را دارا است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه میامی ۸۸هیئت مذهبی ثبت شده دارد، گفت: با توجه به پتانسیل های بومی و منطقه ای که در زمینه های اعتقادی و مذهبی در این شهرستان وجود دارد، برای بالندگی این مهم تلاش متولیان فرهنگی و همکاری فرمانداری را می طلبد.

شکری در ادامه خواستار عنایت ویژه به برگزاری مراسم مذهبی، کارگاه های آموزشی، گفتمان فرهنگی و ... شد و ابراز داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان آمادگی همراهی در تمامی فعالیت های فرهنگی میامی را دارد.

فرماندار میامی نیز در این دیدار گفت: این شهرستان در سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ توانست رتبه اول را در استان سمنان کسب کند که در این بین نقش روحانیان مستقر در روستاهای این شهرستان نقشی بی بدیل و مثال زدنی بود.

محمد مهدی کریمی با توجه به ظرفیت بالای میامی خواستار نگاه ویژه ای به این شهرستان شد و ابراز داشت: با تقویت نهادهای فرهنگی از لحاظ امکانات می توان به اهداف مدنظر که همان ارتقاء سطح فرهنگی جامعه است، دست یابیم.