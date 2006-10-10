به گزارش خبرگزاري مهر،"هانس- اولريش كلوزه" در گفتگو با روزنامه "نوين پرسه" همچنين تصريح كرد: بايد تلاش كرد تا راهي را براي تاثيرگذاري بيشتر بر كره شمالي پيدا كرد.

وي با بيان اينكه گفتگو مي تواند يكي از بهترين راههاي برخورد با دولت كره شمالي باشد، اظهار داشت : پيونگ يانگ بايد متقاعد شود كه انجام آزمايش هسته اي مي تواند امنيت و ثبات در منطقه را به مخاطره بيندازد .

معاون كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان افزود: كره شمالي درصورت عدم همكاري با جامعه بين المللي بايد انزوا را بپذيرد .

" كلوزه " از كشورهاي عضو گروه شش خواست تا با برگزاري يكي ديگر از نشستهاي خود اقدام اخير كره شمالي را به بحث گذاشته و راهكار مناسبي را براي برخورد با اين كشور اتخاذ كنند .

اين در حالي است كه " توني اسنو " سخنگوي كاخ سفيد در جمع خبرنگاران در كاخ سفيد چيزي درباره صحت ادعاي كره شمالي نگفت، اما تنها به اين سخنان بسنده كرد كه واشنگتن براي اعمال تحريمها فشار خواهد آورد، حتي اگر اين آزمايش، آزمايش يك اسلحه هسته اي نباشد.



"كريستوفرهيل" معاون وزيرامورخارجه آمريكا و نماينده كشورش در مذاكرات شش جانبه نيزدرگفتگو با سي ان ان خاطرنشان كرد: ما كره شمالي را كه مردم آن ازگرسنگي رنج مي برند و خواهان پيوستن به باشگاه هسته اي است، نخواهيم پذيرفت.

جان بولتون نماينده آمريكا درسازمان ملل متحد شب گذشته براي اعمال فهرستي از تحريمهاي الزام آور براي تحميل بر كره شمالي، براعضاي شوراي امنيت فشار آورد.

اين تحريمها شامل بازرسي بين المللي كالاهايي كه به كره شمالي وارد و يا خارج مي شود. اعمال سختگيريهاي مالي جديد بر برنامه هسته اي و موشكي پيونگ يانگ و محدوديتها بر صادرات كالا با مصارف نظامي و فروش آيتمهاي لوكس مي باشد .



پيشنهادهاي آمريكا با استناد به فصل 7 منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است كه زمينه را براي تحريمهاي الزام آور يا به عنوان آخرين راه حل اقدام نظامي براي تضمين اطاعت در موارد تهديد امنيت و صلح بين المللي فراهم مي كند.