هفته فرهنگی شهرستان گناباد آغاز شد

حمیدرضا مهدوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه افتتاح هفته فرهنگی گناباد اظهار کرد: هدف از برگزاری هفته فرهنگی گناباد ارائه آثار هنری در رشته های مختلف به مردم بوده است.

وی افزود: از آنجایی که هنرمندان دارای روح لطیفی بوده و داشتن جو صمیمی می تواند بر روی خلق بهتر آثار آن ها تاثیرگذار باشد، این برنامه با حضور هنرمندان و همراهی مسئولان حتما بر آثار آن ها موثر است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گناباد ادامه داد: یکی از اهداف برگزاری هفته فرهنگی گناباد، ایجاد زمینه های خلق و تولید آثار هنری جدید است.

وی یکی دیگر از برنامه های این هفته را برگزاری نسشت مسئولان کانون های فرهنگی وهنری مساجد با دبیر استانی کانون های مساجد اعلام کرد وافزود: در این نشست دبیران کانون ها به ارائه گزارش ها و مشکلات کانون های مساجد خواهند پرداخت که امیدواریم بتوانیم راهکارهای بیشتر جذب جوانان و رفع مشکلات کانون ها را داشته باشیم.

مهدوی مقدم تصریح کرد: براساس پیش بینی های انجام شده بیش از سه هزار نفر از هفته فرهنگی گناباد دیدن خواهند کرد و با تعاملات خوبی که صورت گرفته تمامی قشرهای مختلف و سنین متفاوت در برنامه های فرهنگی دیده شده است.

وی ادامه داد: در راه اندازی هفته فرهنگی گناباد بیشتر دستگاه های شهرستان گناباد همکاری لازم را داشته اند و در این برنامه بیش از ۱۰۰ نفر از هنرمندان با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گناباد آثار خود را به نمایش خواهند گذاشت.

از برنامه های این هفته فرهنگی می توان به برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی،برگزاری کارگاه های آموزشی نقاشی و خوشنویسی، نمایش فیلم های ساخته شده توسط انجمن سینمای جوان دفتر گناباد، نمایش تئاتر توسط کانون پرورش فکری کودکان و برگزاری شب شعر و موسیقی محلی اشاره کرد.