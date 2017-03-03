به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج درباره اتفاقات و مباحث مطرح شده پیرامون فدراسیون فوتبال، تیم ملی، باشگاه‌ها و ...به پرسش‌های خبرنگار سایت فدراسیون فوتبال پاسخ داده است. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

* گفته می شود بخشی از پول های بلوکه فدراسیون فوتبال در فیفا آزاد شده است. این خبر صحت دارد؟

بله، همین طور است. خوشحالم به اطلاع مردم برسانم که بخشی از پول های بلوکه شده آزاد شده است. امیدوارم در فازهای بعدی و با تلاش های صورت گرفته، از سوی کمیته بین الملل و دکتر آصفی مشاور بین الملل فدراسیون ادامه این پول هم آزاد شود.

آنچه در مقطع کنونی می توانم بگویم این است که این پول هنوز به طور کامل آزاد نشده است و بخشی از آن ها آزاد شده است.با این وجود پیش بینی من این است در سال ۹۶، وضعیت خوب و مطلوبی برای فوتبال ما در پیش باشد.

* طی روزهای گذشته بحث هایی در فضای مجازی و برخی از سایت ها مطرح شده بود که وزیرمحترم ورزش و جوانان به فدراسیون و رییس فدراسیون فوتبال به کارلوس کی روش بابت دعوت از بازیکنان پرسپولیس اولتیماتوم داده اند. آیا این موضوع واقعیت دارد؟

نه، به هیچ عنوان این موضوع را تایید نمی کنم. هیچ فردی به فرد دیگری اولتیماتوم نداده است البته طبیعی است که اینجانب با سرمربی تیم ملی مذاکرات متعددی در خصوص تیم ملی انجام بدهم که عندالزوم بسیاری از این مذاکرات هم به اطلاع وزیر محترم ورزش و جوانان و هیات رئیسه فدراسیون رسیده است.

اگر قرار باشد به مطالب مطرح شده در فضای مجازی و برخی اظهارات غیر کارشناسی پاسخ بدهیم، ۲۴ ساعت هم برای فدراسیون فوتبال کم است و به صورت مداوم باید پاسخگو باشیم. بنابراین مسائل مورد نظر رسمی فدراسیون فوتبال در سایت آن منتشر می شود و جای دیگری بازگو کننده نظرات ما نیست.

همانطور که گفتم فدراسیون فوتبال بر استفاده از همه ظرفیت ها جهت موفقیت تیم ملی تاکید دارد و الان هم به دنبال این هستیم همان طور که گفتم به موقع و با صبوری مشکلات پیش آمده بین تیم ملی و برخی از باشگاه ها با صبوری و مدیریت حل شده است و به مصلحت فوتبال کشور نیست همسو با برخی از اظهار نظراتی که از سر بی اطلاعی و یا اهداف خاصی را دنبال می کنند رفتار کنیم.

متاسفانه برخی افراد عادت دارند اظهارات غیر کارشناسی درباره تیم ملی مطرح کنند. هر چقدر این اظهارات کمتر شود بهتر و بهتر است. فراموش نباید کرد که سال ۹۶؛ سال تیم ملی فوتبال است و از نخستین روزهای سال نو تیم ملی به خانه های مردم می رود.بنابراین امیدوارم همه دست به دست هم بدهند که فضای آرام و بدون تنش،برای تیم ملی کشورمان به وجود بیاید.

* بحث دیگری مطرح شده که ظاهرا کارلوس کی روش بابت اینکه عادل فردوسی‌پور گفته که در لیست تیم ملی ۸ بازیکن پرسپولیس حضور دارند از فدراسیون ناراحت است و فکر می کند منبع اظهارنظر وی رییس فدراسیون فوتبال بوده است.

- نه، این هم از سطح اطلاعات اندک برخی افراد سرچشمه می گیرد. شخصا در مصاحبه ای که مدتی قبل و بعد از مذاکرات با سرمربی تیم ملی انجام شد برای چندین بار اعلام کردم ملاک دعوت از بازیکنان نام باشگاههایشان نیست و مهم توانایی و شایستگی های آنهاست.

با کمی دقت در این جمله مشخص می شود که در میان بازیکنان شایسته فوتبال کشور حتما بازیکنان پرسپولیس هم حضور دارند. این هم طبیعی است که عادل فردوسی پور باهوش و ذکاوت خود متوجه شد که ملی پوشان پرسپولیس مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارند. عزیزان دیگر در رسانه های مکتوب و صدا و سیما هم این بحث را گمانه زنی کرده بودند که ظاهرا مشکلی برای ملی‌پوشان پرسپولیس وجود ندارد.

* اخیرا بحثی درباره رامین رضاییان رخ داده و او از سوی برانکو ایوانکوویچ در اختیار باشگاه قرار گرفته است. در این باره چه نظری دارید؟

- باشگاه پرسپولیس مدیریت لایق و کادر فنی شایسته ای دارد و قطعا خودشان درباره سرمایه های ملی بهترین تصمیم را می گیرند.شخصا امیدوارم مشکل رضاییان حل شود تا بتواند در پرسپولیس و تیم ملی موثر باشد.

* امروز مجددا برخی رسانه ها در مورد قرارداد کی روش با تیم آفریقای جنوبی خبر های را منتشر کرده اند.

- این موضوع را قویا تکذیب می کنم. کارلوس کی روش با ایران قراداد دارد و تا پایان آن نیز به این قراداد پایبند است. انتظار من از رسانه ها این است شایعاتی که در این رابطه منتشر می شود توجه نکنند.

* تا چه زمانی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید با حریفان عربستانی خارج از ایران بازی کنند؟

- در این رابطه رایزنی های خوبی انجام شده است و شاید این دوره آخرین باری خواهد بود که در مرحله مقدماتی و غیر با تیم های عربستان همگروه می شویم و تا ۲ ماه دیگر این موضوع کاملا مشخص خواهد شد.

* صحبت دیگری ندارید؟

- می خواهم به کار زیبای سه بازیکن تراکتورسازی در این فرصت اشاره کنم. آنطور که به من گفته اند و بعد فیلمی هم دیدم فاخر تهامی، محمدحسین بهرامی و مهدی شریفی سه بازیکن ارزشمند تراکتورسازی در یک اقدام ارزشی در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) اقدام به جمع آوری برف در اطراف حرم رضوی کردند.

می خواهم به عنوان یک ایرانی از اقدام ارزشمند این سه عزیز تشکر و تقدیر کنم. به طور حتم چنین رفتارهایی هر چقدر در فوتبال ما باشد کم است و امیدوارم بتوانیم روزی در جای جای فوتبال کشورمان شاهد رفتارهای اخلاقی و ارزشی باشیم. فدراسیون فوتبال هم به سهم خود از اقدام ارزشمند فرهنگی و ارزشمند این سه بازیکن تراکتورسازی و هم مهدی رجب زاده کمال تشکر را دارد.