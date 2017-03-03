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۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

با حضور وزیر بهداشت و مقامات استانی؛

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر افتتاح شد

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر افتتاح شد

شوشتر- بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر با حضور وزیر یهداشت و مقامات استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر(N. i. c. u)  با مساحت ١٥٢ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (ساختمان و تجهیزات) از محل هتلینگ طرح تحول سلامت، با حضور وزیر بهداشت و مقامات استانی افتتاح شد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح این بخش به گفتگوی صمیمی با کارکنان بیمارستان پرداخته و از بیماران بستری در این بخش دلجویی کرد.

وزیر بهداشت در سفر دو روزه خود به خوزستان پروژه های مختلفی را در شهرستان شوشتر و اهواز افتتاح می کند. بازدید از شهرستان سوسنگرد نیز از برنامه های جانبی سفر وزیر بهداشت به این استان بود.

کد مطلب 3922132

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