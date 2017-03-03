بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الهادی شوشتر(N. i. c. u) با مساحت ١٥٢ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (ساختمان و تجهیزات) از محل هتلینگ طرح تحول سلامت، با حضور وزیر بهداشت و مقامات استانی افتتاح شد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح این بخش به گفتگوی صمیمی با کارکنان بیمارستان پرداخته و از بیماران بستری در این بخش دلجویی کرد.

وزیر بهداشت در سفر دو روزه خود به خوزستان پروژه های مختلفی را در شهرستان شوشتر و اهواز افتتاح می کند. بازدید از شهرستان سوسنگرد نیز از برنامه های جانبی سفر وزیر بهداشت به این استان بود.