آتش نیروگاه علی آباد مهار شد/ نیروگاه به مدار تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیر یوسف فولادی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی گیلان با اشاره به جزییات حادثه امروز صبح (جمعه) نیروگاه علی آباد کتول در استان گیلان، گفت: حادثه حوالی ساعت ۱۱ صبح به دلیل آتش سوزی در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه علی آباد کتول اتفاق رخ داد.



وی افزود: در حال حاضر علت حادثه در حال بررسی است اما خوشبختانه به دلیل دو کاره بوده سوخت نیروگاه، هیچگونه مشکلی مبنی بر قطع برق در منطقه وجود ندارد و نیروگاه بلافاصله وارد مدار شده است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شایعات مبتنی بر زخمی شدن حدود ۸ نفر از پرسنل نیروگاه بی اساس است، اظهار داشت: به استثنای ۳ نفر از پرسنل که دچار سوختگی سطحی شده بودند حادثه جانی خاصی نداشتیم.



فولادی تاکید کرد: ۳ نفری که دچار سوختگی سطحی شده بودند بلافاصله در محل معالجه سرپایی شدند و در حال حاضر در محل نیروگاه مشغول ساماندهی دوباره ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه هستند.



مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: آتش هم اکنون بطور کامل مهار شده و نیروگاه نیز بدون هیچگونه مشکلی وارد مدار شده است.



به گزارش مهر، خط تغذیه گاز نیروگاه برق علی آبادکتول پس از انجام سرویس کاری خط، دچار انفجار شده و این آتش‌سوزی مهیب به وقوع پیوسته است. نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد کتول معروف به نیروگاه آذرخش در گلستان، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید ۹۷۲ مگاوات است که شامل ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی است.