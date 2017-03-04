طرح های ویژه برای حضور مردم بومهن در نمایشگاه پردیس دایر می شود

حجت فضعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بر این شد که در شهر بومهن فروش فوق‌العاده بگذاریم؛ همچنین شهرداری‌ها قول دادند سرویس رایگان برای حمل شهروندان به محل نمایشگاه بهاره در قسمت‌های مختلف شهرستان پردیس مهیا کنند.

وی با اشاره به کنترل و تنظیم بازار در پایان سال، اظهار کرد: در شب عید، تقاضای مردم برای اجناس بالا می‌رود؛ از همین رو برای رفاه حال همشهریان، با همکاری اتاق اصناف شهرستان پردیس، فرمانداری شهرستان پردیس و اداره صنعت، معدن و تجارت اتاق اصناف تشکیل دادیم و قرار شد یک نمایشگاه فروش بهاره یا همان عرضه مستقیم کالا در شهرستان پردیس دایر شود که ظرف سه الی چهار روز آینده راه‌اندازی خواهد شد و تا پایان سال این نمایشگاه بهاره فعالیتش را ادامه خواهد داد.

رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان پردیس افزود: در این نمایشگاه اجناس صد در صد ایرانی و باکیفیت خوب و قیمت ۱۵ الی ۲۰ درصد زیر قیمت بازار، عرضه می‌شود و واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه حضور پیدا می‌کند و کنترل می‌کند و ما هم امیدواریم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم خوب شهرستان پردیس باشیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت پردیس در ادامه با اشاره به اینکه مقرر شد برای اصناف در شهر بومهن نمایشگاه بهاره برگزار نشود، گفت: قرار بر این شد که تمام مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، فروش فوق‌العاده و حراج بگذارند و شهروندان عزیز شهر بومهن نیز بهره‌مند شوند؛ البته شهرداری‌ها قول داده‌اند که برای قسمت‌های مختلف شهرستان که قرار است از نمایشگاه بازدید کنند، اتوبوس و مینی‌بوس پیش بینی کنند که به‌صورت رایگان مردم را برای بازدید از نمایشگاه بهاره منتقل کنند.

فضعلی بابیان اینکه ستاد تنظیم بازار پردیس که در رأس آن فرماندار شهرستان پردیس است، تسهیلاتی را برای شب عید برای مردم این شهرستان قرار داده‌، خاطرنشان کرد: از چندروزه آینده سیب و پرتقال با تعرفه دولتی در شهرستان عرضه می‌شود؛ همچنین برنج و شکر با نرخ مصوب در فروشگاه‌های منتخب عرضه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت کشور و شهرستان ازلحاظ موجودی کالایی و قیمت کالا مناسب است، تأکید کرد: با قرار دادن فروش فوق‌العاده در بومهن و نمایشگاه بهاره در پردیس و همچنین عرضه کالا در بازار میوه و تره‌بار و نقاطی که بعداً اطلاع‌رسانی خواهد شد، عرضه مستقیم، سیب، پرتقال، شکر، برنج و احیاناً گوشت منجمد دولتی صورت می‌پذیرد.

گفتنی است بحث راه اندازی و یا عدم راه اندازی بازارچه محلی و نمایشگاه بهاره در شهر بومهن یه یکی از موارد پر تنش در شهرستان پردیس تبدیل شده است،چند روز پیش و با تجمع برخی از اصناف و کسبه بومهن در مقابل شهرداری این شهر و اعتراض نسبت به راه اندازی بازارچه محلی این شهر فرماندار شهرستان پردیس از عدم برگزاری بازارچه محلی در بومهن خبر داد.

در ادامه رییس شورای اسلامی شهر بومهن در گفتگوی صبح امروز با خبرنگار مهر بر نیاز مردم بومهن به بازارچه محلی برای ایجاد فضای رقابتی و شکستن قیمت ها تاکید کرد.