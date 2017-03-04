افزایش ۲ برابری افراد ناشنوا در آمریکا تا سال ۲۰۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، در بین افراد بزرگسال ۲۰ سال و بالاتر در آمریکا پیش بینی می شود نرخ از دست دادن شنوایی از ۴۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ (۱۵ درصد) به ۷۳.۵ میلیون نفر تا سال ۲۰۶۰ (۲۳ درصد) افزایش یابد.

طبق گزارش محققان دانشکده جان هاپکینز مریلند، این افزایش بیشترین نرخ افزایش در بین افراد بزرگسال مسن خواهد بود. در سال ۲۰۲۰، ۵۵ درصد افراد مبتلا به کاهش شنوایی ۷۰ سال و بالاتر خواهند بود. در سال ۲۰۶۰، این رقم به ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت.

از دست دادن شنوایی، علاوه بر هزینه، کیفیت زندگی و توانایی برقراری ارتباط، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و خانوادگی را در افراد مسن کاهش می دهد.

به گفته محققان، شایع ترین علت از دست دادن شنوایی قرارگیری بلندمدت در معرض صدای بلند است.