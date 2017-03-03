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۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۱

شطرنج زنان جهان - تهران؛ 

اهدای «جام» به جای «تاج» قهرمانی به شطرنجباز قهرمان

اهدای «جام» به جای «تاج» قهرمانی به شطرنجباز قهرمان

«شونگیی تان» که موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات زنان جهان شد، جام قهرمانی دست‌ساز ایران را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهلمین دوره مسابقات شطرنج زنان جهان شامگاه امروز جمعه در محل برگزاری این رقابت ها در تهران برگزار شد و طی آن جام قهرمانی این دوره مسابقات به "شونگیی تان" اهدا شد.

این شطرنجباز چینی در مجموع پنج دیدار فینال با کسب ٣/٥ امتیاز مقابل «آنا موزیچوک» از اوکراین که تنها ٢/٥ امتیاز به دست آورد، به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی این دوره مسابقات را از آن خود کرد.

شونگیی تان هفدهمین شطرنجبازی است که در ادوار مختلف مسابقات زنان جهان موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. وی با کسب این عنوان صاحب «جام قهرمانی» شد که از سوی ایران به عنوان میزبان چهلمین دوره مسابقات به وب اهدا شد.

البته در ادوار گذشته مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان بهدفرد قهرمان، «تاج قهرمانی» اهدا می شد اما ایران برای قهرمان مسابقات «جام قهرمانی» در نظر گرفت که در اصفهان ساخته شده است. این جام به صورت دست ساز تهیه شده است.

کد مطلب 3922228
زینب حاجی حسینی

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