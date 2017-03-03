اهدای «جام» به جای «تاج» قهرمانی به شطرنجباز قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهلمین دوره مسابقات شطرنج زنان جهان شامگاه امروز جمعه در محل برگزاری این رقابت ها در تهران برگزار شد و طی آن جام قهرمانی این دوره مسابقات به "شونگیی تان" اهدا شد.

این شطرنجباز چینی در مجموع پنج دیدار فینال با کسب ٣/٥ امتیاز مقابل «آنا موزیچوک» از اوکراین که تنها ٢/٥ امتیاز به دست آورد، به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی این دوره مسابقات را از آن خود کرد.

شونگیی تان هفدهمین شطرنجبازی است که در ادوار مختلف مسابقات زنان جهان موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. وی با کسب این عنوان صاحب «جام قهرمانی» شد که از سوی ایران به عنوان میزبان چهلمین دوره مسابقات به وب اهدا شد.

البته در ادوار گذشته مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان بهدفرد قهرمان، «تاج قهرمانی» اهدا می شد اما ایران برای قهرمان مسابقات «جام قهرمانی» در نظر گرفت که در اصفهان ساخته شده است. این جام به صورت دست ساز تهیه شده است.