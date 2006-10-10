به گزارش خبرگزاري مهر بهزاد مهدي خبازيان سرمربي تيم ملي شنا با بيان اين مطلب به روابط عمومي فدراسيون شنا اظهار داشت: اردونشينان شنا در اردوي سه هفته اي مجارستان تمرينات بسيار فشرده استقامتي را دنبال مي كنند و تمرينات شناي تيم، در هفته دوم و سوم اردوي مجارستان به 60 و 70 كيلومتر شنا خواهد رسيد.

وي با بيان اين كه ملي پوشان از وضعيت بسيار مناسبي برخوردار هستند گفت: پس از سه هفته تمرينات سخت استقامتي ، به مدت 2 هفته تمرينات پرفشار (كارهاي تخصصي و سرعت نزديك مسابقه) بر روي تيم انجام خواهد شد و دو هفته پاياني تا آغاز با بازيهاي آسيايي تيم وارد مرحله آمادگي نهايي مي شود كه اميدواريم با برنامه ريزي علمي كه براي تمرينات تيم تدارك ديده ايم تيم ملي شنا با آمادگي كامل و موفقيت، در بازيهاي آسيايي شركت نمايد.

تيم ملي شنا چهارشنبه 12 مهرماه با تركيبي از 8 شناگر(محمد عليرضايي، سهيل آشتياني، شاهين برادران، پاشا وحدتي، سعيد آشتياني، محمد بيداريان، گامرديلانچيان و امين نوشادي) عازم اردوي تداركاتي سه هفته اي مجارستان شد.

تمرينات آمادگي تيم ملي شنا به مدت يك هفته در شهر دبرسن برگزار مي شود و ملي پوشان جمعه هفته جاري عازم بوداپست مي شوند تا مرحله دوم اردوي ملي پوشان در اين شهر برگزار گردد.

تيم ملي شنا با تركيبي از 8 شناگر در بازيهاي آسيايي شركت خواهد كرد و در حال حاضر حميدرضا مبرز و سيروس سعيد نيز تمرينات آمادگي خود را در استراليا و انگلستان دنبال مي كنند. ملي پوشان 5 آبان ماه به كشور باز مي گردند.