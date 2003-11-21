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۳۰ آبان ۱۳۸۲، ۲۳:۵۷

امروز و از اردوگاه بوكا واقع در ام القصر عراق

تمامي ايرانيان بازداشت شده توسط نيروهاي آمريكايي آزاد شدند

تمامي ايرانيان بازداشت شده توسط نيروهاي آمريكايي كه در اردوگاه بوكا واقع در ام القصر عراق زنداني بودند عصر امروز آزاد شدند .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فهرست اين گروه از ايرانيان كه توسط نيروهاي آمريكايي بازداشت شده بودند به شرح زير است :‏
‏1-حميد مالكي نژاد ‏2-علي مالكي نژاد‏‏3-محمود مرادپور‏4-محمد منوچهري ‏5-عبدالحسين فصيح رامندي ‏6-عظيم پرستش ‏7-آزاد جوان پور ‏8-عزيز هاروني‏9-محمد مراد هاروني‏10-علي حسين بابايي‏11-اكبر قربانلر ‏12-حسن منافي‏13-علي محمديان ‏14-علي قرباني‏15-نقي قرباني ‏16-داريوش مرادي‏17-مجيد اماني‏18-علي اصغر طالبي‏19-اردشير ذوالفقاري ‏20-رضا شيخي‏21-محمد كهريزي ‏22-سليمان سليماني‏23-عسگر آتشين پنجه‏24-هادي اصلان زاده ‏25-علي زورآور‏26-نوروزعلي صفاري رودكي‏27-سيد ابراهيم حميدي تنها 28- رجبعلي خسروي  29- غلامعلي خسروي  30- ناصر علي خسروي‏31- عليرضا نظري‏32- حسين دانشي‏33-صادق نوبري34-آقاي افشاري 35- آقاي شعباني‏ 36-محمد علي دهقان 37-حسن حدادزاده38-ابوالفضل مغانلو 39-موسي كعبي زاده40-دريچ كعبي پور 41-محمد نعيمي42-اكبر نعيمي 43-شهرام اختري 44-محمد كمانكش 45-حسين دياني46-عباس جديدي 47-مجيد طالبي48-عليرضا فراجي 49-مجيد تقي پور 50-ناصر طهماسبي51- مهدي حسني‏ 52- مهيار باقرپور‏ 53- عليرضا كاظميان قمصري‏
بر پايه اين گزارش اين افراد در حال حاضر در كربلا بسر مي برند.

(منبع خبراسامي ايرانيان بازداشت شده سايت 2 مستندساز ايراني ، سعيد ابوطالب و سهيل كريمي است http://www.abootaleb-karimi.com/persian/)
کد مطلب 39223

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