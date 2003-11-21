به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فهرست اين گروه از ايرانيان كه توسط نيروهاي آمريكايي بازداشت شده بودند به شرح زير است :
1-حميد مالكي نژاد 2-علي مالكي نژاد3-محمود مرادپور4-محمد منوچهري 5-عبدالحسين فصيح رامندي 6-عظيم پرستش 7-آزاد جوان پور 8-عزيز هاروني9-محمد مراد هاروني10-علي حسين بابايي11-اكبر قربانلر 12-حسن منافي13-علي محمديان 14-علي قرباني15-نقي قرباني 16-داريوش مرادي17-مجيد اماني18-علي اصغر طالبي19-اردشير ذوالفقاري 20-رضا شيخي21-محمد كهريزي 22-سليمان سليماني23-عسگر آتشين پنجه24-هادي اصلان زاده 25-علي زورآور26-نوروزعلي صفاري رودكي27-سيد ابراهيم حميدي تنها 28- رجبعلي خسروي 29- غلامعلي خسروي 30- ناصر علي خسروي31- عليرضا نظري32- حسين دانشي33-صادق نوبري34-آقاي افشاري 35- آقاي شعباني 36-محمد علي دهقان 37-حسن حدادزاده38-ابوالفضل مغانلو 39-موسي كعبي زاده40-دريچ كعبي پور 41-محمد نعيمي42-اكبر نعيمي 43-شهرام اختري 44-محمد كمانكش 45-حسين دياني46-عباس جديدي 47-مجيد طالبي48-عليرضا فراجي 49-مجيد تقي پور 50-ناصر طهماسبي51- مهدي حسني 52- مهيار باقرپور 53- عليرضا كاظميان قمصري
بر پايه اين گزارش اين افراد در حال حاضر در كربلا بسر مي برند.
(منبع خبراسامي ايرانيان بازداشت شده سايت 2 مستندساز ايراني ، سعيد ابوطالب و سهيل كريمي است http://www.abootaleb-karimi.com/persian/)
امروز و از اردوگاه بوكا واقع در ام القصر عراق
تمامي ايرانيان بازداشت شده توسط نيروهاي آمريكايي آزاد شدند
تمامي ايرانيان بازداشت شده توسط نيروهاي آمريكايي كه در اردوگاه بوكا واقع در ام القصر عراق زنداني بودند عصر امروز آزاد شدند .
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