تمامي ايرانيان بازداشت شده توسط نيروهاي آمريكايي آزاد شدند

(منبع خبراسامي ايرانيان بازداشت شده سايت 2 مستندساز ايراني ، سعيد ابوطالب و سهيل كريمي است http://www.abootaleb-karimi.com/persian/)

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فهرست اين گروه از ايرانيان كه توسط نيروهاي آمريكايي بازداشت شده بودند به شرح زير است :‏‏1-حميد مالكي نژاد ‏2-علي مالكي نژاد‏‏3-محمود مرادپور‏4-محمد منوچهري ‏5-عبدالحسين فصيح رامندي ‏6-عظيم پرستش ‏7-آزاد جوان پور ‏8-عزيز هاروني‏9-محمد مراد هاروني‏10-علي حسين بابايي‏11-اكبر قربانلر ‏12-حسن منافي‏13-علي محمديان ‏14-علي قرباني‏15-نقي قرباني ‏16-داريوش مرادي‏17-مجيد اماني‏18-علي اصغر طالبي‏19-اردشير ذوالفقاري ‏20-رضا شيخي‏21-محمد كهريزي ‏22-سليمان سليماني‏23-عسگر آتشين پنجه‏24-هادي اصلان زاده ‏25-علي زورآور‏26-نوروزعلي صفاري رودكي‏27-سيد ابراهيم حميدي تنها 28- رجبعلي خسروي 29- غلامعلي خسروي 30- ناصر علي خسروي‏31- عليرضا نظري‏32- حسين دانشي‏33-صادق نوبري34-آقاي افشاري 35- آقاي شعباني‏ 36-محمد علي دهقان 37-حسن حدادزاده38-ابوالفضل مغانلو 39-موسي كعبي زاده40-دريچ كعبي پور 41-محمد نعيمي42-اكبر نعيمي 43-شهرام اختري 44-محمد كمانكش 45-حسين دياني46-عباس جديدي 47-مجيد طالبي48-عليرضا فراجي 49-مجيد تقي پور 50-ناصر طهماسبي51- مهدي حسني‏ 52- مهيار باقرپور‏ 53- عليرضا كاظميان قمصري‏بر پايه اين گزارش اين افراد در حال حاضر در كربلا بسر مي برند.