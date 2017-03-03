جمال نادری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه شکستگی شاه لوله گاز ملارد اظهار داشت:در پی شکستگی شاه لوله گاز میدان زباله ملارد هیچ انفجاری رخ نداده است و این حادثه تلفات جانی نداشته است.

وی افزود:هم اکنون مدیران اداره گاز و شهرداری ملارد نیز در محل حادثه حضور دارند و جای هیچگونه نگرانی نیست.

این مسئول با توصیه به عدم توجه به شایعات فضای مجازی گفت:حادثه به خوبی کنترل شده و مردم عزیز هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

وی اظهار داشت:یک لودر شهرداری که در حال خدمت رسانی در منطقه بوده با برخورد به شاه لوله گاز سبب شکستگی شده است و تنها صدای مهیب ایجاد کرده است و مصدومیت و یا تلفات جانی نداشتیم.

این مسئول گفت:به دلیل این شکستگی و اهمیت مهار نشتی گاز مجبور به قطع گاز مناطقی از ملارد شدیم که در اسرع وقت این قطعی نیز برطرف خواهد شد،در حال حاضر نیروها در حال مهار نشتی گاز هستند.