کروکودیل پرورش دهید؛ پولدار شوید!

مجله مهر: شغل‌های جدید و حرفه‌هایی که تابه‌حال کسی آن‌ها را امتحان نکرده شاید در گام اول مشاغل عجیب و حتی خنده داری به نظر بیایند؛ اما هستند کسانی که حاضرند ریسک کنند و اولین‌هایی کسانی باشد که در این حرفه کار می‌کنند و تجربه هم ثابت کرده همین آدم‌ها با علاقه و پشتکار می‌توانند کارهای بزرگی بکنند.

یکی از همین حرفه‌ها که شاید ازنظر بسیاری از مردم عجیب به نظر بیاید، «پرورش کروکودیل» است. کروکودیل یا همان تمساح خودمان ازنظر بیشتر شما حیوانی وحشی و موذی است که به‌یک‌باره از زیر آب بیرون می‌آید و حیوانات را درسته می‌بلعد. تصویری که در بیشتر فیلم‌ها و مستندها و حتی کارتون‌ها از کروکودیل‌ها دیده‌ایم؛ اما جالب است بدانید یک زوج به فکر پرورش این حیوان افتاده‌اند و نه‌تنها از آن ترسی ندارند که به‌عنوان یک موجود دوست‌داشتنی به آن نگاه می‌کنند و چند سالی هم می‌شود که پارک کروکودیل‌ها را در قشم ساخته‌اند تا وحشت مردم از این حیوان را کم کنند. «مژگان روستایی» ۳۳ ساله و همسرش «بهروز سالاروند» ۳۷ ساله ده سال پیش به فکر این کار افتادند و به خاطر همین خانه و زندگیشان را از تهران به قشم منتقل می‌کنند و حتی دو سال کارآفرین نمونه هم شدند. داستان کار عجیب و جالب این زوج را از زبان بهروز سالاروند می‌خوانید:

دنبال کار تولیدی جدید بودیم

ما همیشه به دنبال یک کار تولیدی جدید بودیم که هم محل درآمد ما باشد هم با آن بتوانیم اشتغال‌زایی کنیم. این ایده توسط همسرم که فارغ‌التحصیل جانورشناسی بود، مطرح شد و من هم استقبال کردم و با هم همراه شدیم. ازآنجایی‌که کروکودیل به آب‌وهوای گرم و مرطوب احتیاج دارد، مقرون‌به‌صرفه آن است که این کار در مناطق گرمسیری جنوب کشور آغاز شود؛ برای همین ده سال پیش به قشم مهاجرت کردیم که البته این اول ماجرا بود. ما با ۵۰۰ میلیون تومان هزینه اولیه کار را شروع کردیم که این هزینه صرف آموزش خارج از کشور و خرید زمین و گرفتن مجوزها شد و حتی در این زمینه چند جلد کتاب نوشتیم. در زمانی که ما این کار را شروع کردیم (و حتی تا الآن) کسی این کار را در ایران انجام نداده بود و ما اولین‌ها بودیم. یک سال پرورش آزمایشی داشتیم و یکی دو سال مشغول کارهای تحقیقاتی بودیم. ما از اواخر سال ۸۵ کار را شروع کردیم و از خارج از کشور کروکودیل وارد کردیم؛ اما در سال ۹۲ برای اولین بار کار تکثیر کروکودیل را شروع کردیم. در کنار پرورش کروکودیل یک مجموعه تکمیلی در کنار آن در جزیره قشم با عنوان پارک کروکودیل راه انداختیم. این یک مجموعه گردشگری است که مردم از تخم کروکودیل تا کروکودیل‌های یکی‌دوساله و بزرگ‌ترین کروکودیل‌ها را در آن تماشا می‌کنند. برای کارهای تولیدی و پرورش حیوانات بهتر است به‌طرف کارهای تولیدی جدید بروید که حالا می‌تواند این تولید کروکودیل باشد یا هر حیوان جدیدی که بازار آن در کشور اشباع نشده است.

پرورش کروکودیل در جهان طبیعی است

پرورش کروکودیل در جهان خیلی طبیعی است و مثل دیگر حیوانات از تمام محصولات آن استفاده می‌کنند. حتی گوشت آن مصرف خوراکی دارد از پوست آن برای صنعت چرم‌سازی استفاده می‌شود. پرورش کروکودیل دو حالت دارد. یکی برای استفاده از محصولات آن است و دیگری برای تکثیر خود کروکودیل است. ما بحث دوم را دنبال کردیم و کروکودیل را به‌صورت زنده پرورش می‌دهیم. هنوز ظرفیت تکثیر کروکودیل ما تکمیل نشده و بعدازاین مرحله می‌توانیم به صادرات هم فکر کنیم. همین الآن هم با کشورهای همسایه در حال مذاکره هستیم. بیشترین مشتریان ما الآن باغ‌وحش‌ها در سراسر کشور و کشورهای همسایه هستند. الآن در مجموعه ما ۲۵ نفر مشغول به کار هستند که ۲۰ نفر از آن‌ها در پارک کار می‌کنند و بقیه در مزرعه و پشتیبانی هستند. برای استفاده از محصولات کروکودیل حتماً باید سه‌ساله باشند و برای مولدسازی باید حداقل ده سال داشته باشند.

کروکودیل‌ها کم‌خوراک هستند

قطعاً نسبت به انرژی و زمان و هزینه‌ای که برای پرورش کروکودیل صرف می‌کنید، بازده بالایی ندارد. قطعاً درآمدزا بوده و هست و شاید اگر در هر زمینه دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردیم، درآمد بیشتری داشتیم؛ اما با این کار علاقه داریم برای همین این کار را دنبال می‌کنیم. پرورش هر حیوانی نیاز به علاقه زیادی دارد؛ چراکه شاید لازم باشد شب از خواب خود بزنید و به این حیوانات رسیدگی کنید و اینکه مدام باید حواستان به این حیوانات باشد چون‌که زبان‌بسته هستند و نمی‌توانند بگویند دردشان چیست و شما باید از طریق تغییر رفتارشان را بفهمید و پیش از آنکه مشکلشان حاد شود، آن را برطرف کنید. کروکودیل‌ها گوشت‌خوارند و از لحظه تولد مادر کاری برای تهیه غذای آن‌ها نمی‌کند و خودشان باید غذای خود را تأمین کنند. اول که کوچک هستند، بچه ماهی حشره و غیره می‌خورند. بیشتر اوقات هم برخلاف تصور عامه بیشتر غذایشان ماهی است و کمتر گوشت قرمز می‌خورند. و باز برخلاف تصور نسبت به جثه‌شان خیلی کم‌خوراک هستند. و حتی یک کروکودیل چهار متری روزی پنج شش کیلو گوشت می‌خورد.

کروکودیل وحشی نیست!

همیشه کروکودیل را به‌عنوان یک حیوان وحشی ترسناک که منتظرند شما را بدرد به شما معرفی کرده‌اند و فیلم‌های مستند حیات‌وحش بزرگ‌ترین ظلم را به این حیوانات کردند. مثلاً بی‌بی‌سی یک مستند معروف داشت که در آن بوفالوها کنار یک برکه می‌روند و کروکودیل‌ها از آب بیرون می‌آیند و آن‌ها را می‌بلعند. بعدازاین مستند یک‌قسمتی از پشت‌صحنه این مستند پخش شد که هیچ‌کس این قسمت را ندیده است. در پشت‌صحنه آن می‌بینیم که یک هفته دور منطقه‌ای که این کروکودیل‌ها زندگی می‌کردند را حصار کشیده‌اند که کسی نزدیک آن‌ها نیاید و حسابی گرسنه بمانند بعد از مدتی یک گله بوفالو را به سمت برکه روانه کردند. کروکودیل‌ها هم می‌پرند و این بوفالو را می‌درند. خب این حیوانات هم مثل بقیه موجودات هم شکار می‌کنند هم زندگی‌ کنند و زندگی آن‌ها قسمت‌های مختلفی دارد. کروکودیل‌ها حیوانات بسیار باهوشی هستند و نسبتاً تمیز هستند. این حیوانات فوق‌العاده صبور هستند و رفتارهای اجتماعی جالبی دارد و برعکس تصور عموم که فکر می‌کنند حیوانی زمخت است خیلی نسبت به محیط اطرافش واکنش دارد.

کسانی که برای اولین بار وارد پارک کروکودیل می‌شوند، واکنش‌های جالبی دارند. اول همه با ترس‌ولرز و با ذهنیتی که از مستندها دارند، وارد می‌شوند. جالب است بدانید در ورودی مجموعه ما یک کروکودیل بزرگ تاکسیدرمی گذاشته‌ایم که اگر مردم دوست دارند با آن عکس بگیرند. اکثر افراد به خاطر همین ذهنیت که ممکن است هر آن یک کروکودیل به آن‌ها حمله می‌کند، تا با این کروکودیل مواجه می‌شوند، شوکه می‌شوند یا بعضی جیغ می‌زنند و برخی حتی برمی‌گردند! اما وقتی وارد پارک می‌شوند و از تخم بیرون آمدن تا بزرگ‌سالی این حیوان را به چشم می‌بینند، به‌طور کل ذهنیتشان نسبت به این حیوان تغییر می‌کند.

وقتی کروکودیل‌ها دور همسرم حلقه زدند!

اوایل کار که ما تازه کروکودیل‌ها را وارد کرده بودیم و هنوز به محیط اینجا عادت نکرده بودند، خشونتشان زیاد بود. یک‌بار همسرم برای رسیدگی و غذا دادن به آن‌ها رفته بود. موقع برگشت سه چهار کروکودیل تمام راه برگشت را بسته بودند و به‌نوعی دور او را محاصره کرده بودند که ما به‌آرامی و با پرت کردن حواسشان خانمم را از حلقه آن‌ها بیرون آوردیم. تمام این قصه در ده ثانیه اتفاق افتاد و واقعاً هم قصد حمله داشتند. البته بگوییم اولین کسی که نحوه کار کردن با کروکودیل را به بقیه آموزش داد و موفق شد دهان کروکودیل را ببندد، همسرم بودند و به‌اصطلاح همیشه می‌گوییم اولین کسی که دهان کروکودیل را بست ایشان بود! الآن دختر چهارساله‌ام هم مثل مادرش ترسی از حیوانات ندارد و تا یک‌لحظه غفلت می‌کنیم می‌بینیم درون یک قفس رفته و دارد با حیوانات بازی می‌کند!