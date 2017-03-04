به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، هفته هیجدهم دور برگشت رقابت های بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.

تیم ایستک کردستان در هفتمین بازی دور برگشت خود در تهران برای دومین بار در مقابل آرارات این شهر قرار گرفت.

نماینده استان کردستان که در مرحله رفت این رقابت ها بازی را به آرارات تهران واگذار کرده بود، این بار مصمم تر و با برنامه به جدال با این تیم پرداخت.

دو تیم در پایان کوارتر چهارم مسابقات با نتیجه ۶۵ بر ۶۵ مساوی به کار خود پایان دادند و این دیدار سرنوشت ساز به وقت اضافه کشیده شد.

تیم ایستک کردستان در پنج دقیقه وقت اضافه با حملات پی در پی موفق شد با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ آرارات تهران را مغلوب کند و طعم شکست دور رفت را به شیرینی تبدیل شود.

تیم ایستک کردستان با این پیروزی در جایگاه سوم قرار گرفت و در مرحله پلی آف منتظر نتیجه مابقی تیم ها خواهد ماند تا حریف دور بعدی خود را بشناسد.

کاوان قطبی، سهند خادم نامداری، متین استاد نوروزی، مهدی جعفری، رضا احمدیان، حمید شریفی، هیمن احمدی، دیلان حیدری، محمد رانین درشت، سپهر عطری برزنجه، علی دستباز، هوشیار یوسفی و حمید امینی بازیکنان تیم ایستک کردستان را تشکیل می دهند.

گفتنی است، رضا نوری، پویا بدخشان و حمید سهراب نژاد به عنوان کادر فنی نماینده استان کردستان را در رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور هدایت می کنند.