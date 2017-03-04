۶۰۳ هزارتن کالا از مرزهای کردستان به خارج از کشور صادر شد

بختیار رحمان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به میزان صادرات و واردات کالاها در گمرکات استان در ۱۱ ماه امسال از مرزهای استان کردستان به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۶۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۱۸ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.

وی میزان واردات را هم ۲۹ هزارتن به ارزش ۳۱ میلیون دلار ذکر کرد و اظهار داشت: میزان ترانزیت خارجی مبدا ازباشماق، تنها مرز ترانزیتی استان طی ۱۱ ماه امسال ۳۵۳ هزار تن به ارزش ۲۷۹ میلیون دلار و ترانزیت خارجی مقصد هم ۸۳۴ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بوده است.

وی با اشار به فعالیت سایر کمرگات استان کردستان در طول سال جاری در حوزه مبادلات مرزی، عنوان کرد: صادرات از سایر گمرکات خروجی از مرزهای استان ۴۹۳ هزار تن به ارزش ۴۱۴ میلیون دلار بوده است.

مدیر کل گمرکات استان کردستان افزود: میزان صادارت کالا از گمرک سنندج طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۵ درصد و از نظر ارزش دلاری ۳ درصد رشد داشته است.

رحمان پور عمده‌ترین کشورهای هدف کالاهای وارداتی به گمرکات استان را عراق، پاکستان، ترکیه، هند و ایتالیا خواند و بیان کرد: مهمترین کشورهای هدف کالاهای صادراتی از گمرکات استان کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی بوده است.

وی اضافه کرد: عمده ترین کالاهای صادراتی از استان هم مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی ومهمترین کالاهای وارداتی به استان نیزمواد اولیه، برنج، ضایعات باطری و ضایعات کاغذ باطله بوده است.

وی در خصوص تردد مسافرین از تنها مرز مسافربری استان کردستان در طول سال جاری، اظهارداشت: تعداد مسافر ورودی در این مدت ۲۳۴ هزار و ۸۱۸ نفر و مسافر خروجی هم ۲۴۱ هزار و ۷۰۴ نفر بوده است.

مدیر کل گمرکات استان کردستان با بیان اینکه میزان تشریفات گمرکی تعداد ۲ هزار و ۹۸۳ بسته هدیه و سوغات ورودی و خروجی از گمرک امانات پستی استان بوده است، اضافه کرد: بسته های ورودی بیشتر شامل پوشاک و البسته و دارو و مهمترین اقلام خروجی مواد غذایی شامل تنقلات، خشکبار و سبزی خشک بوده است.