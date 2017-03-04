خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: این روزها کلان‌شهر دو و نیم میلیون نفری کرج با معضلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند از مشکلات کم‌آبی و افت منابع آبی زیرزمینی، انتقال تونلی آب رودخانه کرج به پایتخت، معضلات زیست‌محیطی و وضعیت دفن زباله به‌صورت سنتی، پروژه‌های نیمه‌تمامی که مثل خوره به جان استان و به‌تبع کرج افتاده است بگذریم به معضل ترافیک می‌رسیم معضلی که به نماد کرج تبدیل‌شده است.

در این گفتگو محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج به سؤالات خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت متروی کرج که تبدیل به کلافی سردرگم شده است، وضعیت واگذاری برخی پروژه‌های مهم شهر به برخی پیمانکاران، وضعیت هزینه‌های سفر هیئت دولت به استان البرز که این روزها به بحث اول استان در فضای مجازی و واقعی تبدیل‌شده و اظهارات مختلف و ازجمله عجیب برخی از مسئولان را در پی داشته، پاسخ گفته است که در ادامه می‌خوانید.

* آیا احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در کلان‌شهر کرج به کاهش بار ترافیک کمک کرده است؟

کرج شهری مهاجرپذیر است تراکم جمعیت در این شهر بالا است در جواب سؤال شما باید بگویم بار ترافیک کرج با احداث تقاطع‌های پی‌درپی کاهش پیدا نمی‌کند بلکه از جای به‌جای دیگر منتقل می‌شود زیرا با احداث تقاطع‌ها شاهد افزایش خودرو در سطح شهر هستیم.

* در سال جاری شاهد احداث چندین تقاطع با صرف هزینه‌های میلیاردی در سطح شهر بودیم آیا بهتر نبود بخشی از اعتبارات برای تکمیل قطار شهری کرج هزینه شود؟

بهره‌برداری از تقاطع مهرویلا، شهدای پلیس، فاز نخست تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور (میانجاده) و تقاطع پل حصارک که در سه فاز طراحی‌شده و در حال حاضر فاز نخستش به بهره‌برداری رسیده همه و همه برای کاهش بار ترافیک سطح شهر انجام‌شده در حالی که احداث تقاطع‌ها بار ترافیک را به‌صورت نسبی کم می‌کند مثلاً با افتتاح تقاطع مهرویلا بعد از پل رجایی شهر به مشکلات ترافیکی دامن زده شده است.

در خصوص قطار شهری باید بگویم مشکل مالی نداریم و مشکلی که در حال حاضر باعث توقف این پروژه مهم شده بحث های غیرمالی است امیدواریم با مکاتباتی که انجام‌شده است مشکل این پروژه به‌زودی حل شود.

* آقای دادگو پنجم بهمن‌ماه جاری مقرر بود جلسه با حضور پیمانکار و مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج در صحن علنی شورا برگزار شود، که این جلسه به دلایلی به تعطیلی کشیده شد، برخی مدعی بودند که این جلسه به‌عمد برگزار نشد آیا این موضوع صحت دارد؟

بنده از موافقان برگزاری این جلسه بودم، نمی‌توانم بگویم عمدی در کار بوده است برخی از اعضا نیامدند من نمی‌توانم عمدی یا سهوی بودن این مسئله را تشخیص دهم به‌هرحال معتقدم باید پیمانکار حرف‌هایش را بزند که البته حرف‌هایش را رسانه‌ای کرد باید اظهارات پیمانکار در صحن علنی شورا مطرح می‌شد که به دلیل عدم حضور برخی از اعضا و به حدنصاب نرسیدن این جلسه لغو شد.

* پروژه قطار شهری کرج یک پروژه عادی نیست و از اهمیت بالایی برای شهر و شهروندان برخوردار است، شما به‌عنوان رئیس شورای شهر از اعضا سؤال کردید که دلیل عدم حضورشان چه بوده است؟

جلسات شورای شهر با حضور ۱۴ نفر به رسمیت رسیده و برگزار می‌شود درصورتی‌که این مهم محقق نشود جلسه یا لغو می‌شود یا در صورت برگزاری امکان رأی‌گیری وجود ندارد.

به‌عنوان رئیس شورای شهر ابزاری در اختیار ندارم که اعضا را مجاب به حضور در جلسه کنم شاید این‌یکی از نواقص قانون باشد از اعضای که در جلسه حاضر نبودند دلیل عدم حضورشان را سؤال کردم در جواب گفتند کار داشته یا از قبل مرخصی گرفته بودند.

مدیرعامل شرکت پیمانکار قطار شهری کرج برای حضور دوباره در جلسه علنی شورا درخواست داده است این مسئله را به هیئت‌رئیسه محول کرده‌ام تا تصمیم‌گیری شود.

* آقای دادگو درباره پروژه قطار شهری کرج اطلاعات ضدونقیض زیادی وجود دارد سازمان قطار شهری کرج سال گذشته اعلام کرد که توانسته پیمانکار را خلع ید کند درحالی‌که این موضوع صحت نداشت، ارائه اطلاعات ضدونقیض باعث سلب اعتماد مردم می شود نظر شما چیست؟

در این زمینه با شما موافق هستم طرفین باید در زمینهٔ های که اطلاعات کافی دارند به اظهارنظر بپردازند قانون برای حل مشکل کارفرما و پیمانکار راهکارهایی ارائه کرده است سازمان قطار شهری کرج اعلام می کند توانسته پیمانکار را خلع ید کند، باید ببینیم قانون چه می‌گوید باید از ارائه اظهارات بی‌مورد خودداری شود تا به امروز که به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم امیدواریم شورای سازمان قطار شهری کرج به نتیجه مطلوب که موجبات رضایت مردم را فراهم می‌کند، برسد.

* در بحبوحه دعوای کارفرما و پیمانکار پروژه قطار شهری کرج برخی مدعی بودند که مدیریت شهری کمر همت بسته تا پیمانکار را خلع ید کند آیا این موضع صحت دارد؟

من هم این موضوع را شنیدم حتی گفته شد که پیمانکار جدید تعیین‌شده است ولی مطمئن باشید هر تصمیمی که گرفته شود بر اساس قوانین و مقررات خواهد بود.

در اینجا جا دارد که بگویم در سال ۸۵ قرارداد این پروژه باقیمت نامتعارف یعنی زیر قیمت بسته شد قرارداد این پروژه از «E.P.S.F» و فاینانس برخوردار بود شاید آن زمان کمتر کسی فکرش را می‌کرد که قیمت ارز یک‌دفعه چندین برابر شود ولی همین مسئله باعث شد تا پیمانکار با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود.

این پروژه یک‌بار تعدیل قیمت شد، قوانین تغییر نکرده است هر دو طرف به دنبال پیگیری‌های حقوقی هستند تا این مشکل حل شود از طرفی باید گفت تونل‌های این پروژه ساخته‌شده است عملیات عمرانی برخی از ایستگاه‌ها در حد مطلوبی پیشرفت داشته واگن و ریل خریداری‌شده است این‌طور نیست که بگوییم هیچ کاری نشده است.

مراحل عمرانی این پروژه از پیشرفت‌های خوبی برخوردار است این پروژه به دلیل مسائل مالی متوقف نشده است امیدواریم با حل مشکلات موجود بتوانیم کمتر از یک سال و نیم دیگر حداقل یک خط شش کیلومتری را به بهره‌برداری برسانیم.

* این روزها بحث هزینه‌های سفر هیئت دولت به استان البرز نقل محافل است برخی از مسئولان ارشد استان نسبت به این موضوع انتقاد دارند، فهرستی از هزینه‌های سفر در فضای مجازی منتشرشده است که برخی از آن به‌عنوان لیست نجومی یاد می‌کنند با توجه به اینکه لایحه هزینه سفر ریاست جمهوری توسط شورای شهر به تصویب رسیده است و بسیاری از شهروندان به میزان هزینه‌ها معترض هستند، نظر شما چیست آیا شما از موافقان تصویب این لایحه بوده‌اید؟

ببینید من هیچ‌وقت نگفته‌ام موافقم یا مخالفم اصلاً این اجازه را به خودم نمی‌دهم زیرا رأی‌گیری به‌وسیله دستگاه انجام می‌شود امیدوارم این دستگاه روزی برداشته شود و همه با دست رأی دهند تا حقایق روشن‌تر شود.

در مرحله نخست، لایحه پانصد میلیون تومانی به تصویب رسید که به نظر بنده کار معقولی بود زیرا هزینه‌های وجود داشت و بخش زیادی از این هزینه مربوط به سامانه «سامد» بوده است که در پارک چمران این سامانه مستقر شد.

لایحه دومی که ارسال شد در مرحله نخست رأی نیاورد و ۱۰۰ میلیون از مبلغ اصلی را کم کردیم این لایحه در مرحله دوم رأی آورد به نظر بنده هزینه‌های سفر باید تجزیه‌وتحلیل شود فاکتورها نیازمند بررسی است زیرا رقم بالایی است امیدواریم با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده فاکتورها ارائه شود و فاکتورهای غیرمعقول حذف شود شهرداری باید در خصوص فاکتورهای غیرمعقول توضیح دهد.

* شنیده‌شده است که در واگذاری برخی پروژه‌های شهر به پیمانکاران رابطه حرف اول را می‌زند نظر شما چیست؟

این موضوع را تکذیب نمی‌کنم.

* واگذاری پروژه بزرگراه شمالی به پیمانکار فعلی و به حدنصاب نرسیدن امتیاز فنی پیمانکاران قدر دیگری که در کشور و حتی منطقه نام‌آشنا هستند برای بسیاری جای سؤال دارد نظرتان چیست؟

این موضوع برای ما نیز جای سؤال دارد پیمانکارانی که تخصص راه‌سازی دارند کنار گذاشته می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پس از کُلنگ زنی پروژه بزرگراه شمالی انتقادهای در خصوص واگذاری این پروژه به پیمانکار فعلی وجود داشت مدیریت شهری کرج پیش‌ازاین مدعی شده بود بزرگراه شمالی کرج گران‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه تاریخ این کلان‌شهر است، پیش‌ازاین در اخبار آمده بود، پروسه انتخاب پیمانکار این پروژه هجده ماه به طول انجامیده است حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که پیمانکار این پروژه کدام شرکت است، مصطفی سعیدی سیرایی عضو شورای شهر کرج پیش‌ازاین به مهر گفته بود؛ پیمانکار این پروژه شرکت آذران است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا قرارگاه خاتم‌الانبیاء در مناقصه این پروژه امتیاز فنی لازم را کسب نکرده است، گفت: بنده نیز به این موضوع انتقاد دارم و با مکاتبه‌ای که با شهردار انجام داده‌ام خواستار این مهم شدم که پیش از اینکه برنده مناقصه اعلام شود افرادی که در کمیته فنی حاضر بوده و امتیازات لازم را به شرکت‌ها داده‌اند با حضور در یک جلسه رسمی شورا ادله و نحوه امتیازدهی خود را مشخص کنند.

عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه به اعتقاد بنده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حوزه پروژه‌های راه‌سازی و پل‌سازی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است، گفت: انتقاد بنده در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار پروژه است.

بسیاری از منتقدان مدیریت شهری کرج بر این باوراند وضعیت واگذاری پروژه‌های شهری به برخی پیمانکاران نیازمند بررسی از سوی نهادهای نظارتی است.