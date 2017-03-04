ترامپ خواهان انجام تحقیقات پیرامون روابط «نانسی پلوسی»با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سه ساعت پس از انتشار پیام توئیتری خود خطاب به سناتور «شومر» دموکرات و «ریاکار» خواندن وی، در یک پیام توئیتری دیگر خواستار انجام تحقیقات پیرامون ارتباطات نزدیک «نانسی پلوسی» رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا با مقامات روسیه شد.

ترامپ در پیام توئیتری خود نوشت: «من بدینوسیله تقاضا می کنم که پس از شومر، تحقیقات دومی درباره [نانسی] پلوسی و ارتباطات نزدیک وی با روسیه و اظهارات دروغین او انجام شود».

بدین ترتیب تاکنون دوتن از برجسته ترین اعضای حزب دموکرات در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا قربانی اقدام تلافی جویانه ترامپ بابت اتهامات وارده به «جف سشنز» دادستان کل آمریکا شدند.

گفتنی است که روز پنج شنبه یک مقام بلندپایه دولت آمریکا اعلام کرد که مقامات کاخ سفید از لابلای گزارشهای خبری دریافتند دادستان کل آمریکا- از معتمدان سیاسی درجه اول رئیس جمهور- طی مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ با «سرگئی کیسلیاک» سفیر روسیه در واشنگتن تماسهایی برقرار کرده است.

برخی از جمهوریخواهان با نگرانی از آغاز یک درام روسی دیگر در عرصه سیاسی آمریکا از سشنز خواستند تا در جریان تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (FBI) هرگونه اتهام وارده مبنی بر نقش و دخالت خود در ارتباطات میان کارزار انتخاباتی ترامپ و مقامات مسکو را رد نماید.

اکنون اعضای دموکرات کنگره آمریکا با یافتن نقاط آسیب پذیر جدیدی در بدنه دولت این کشور با این استدلال که سشنز در جلسه استماع مجلس سنا عامدانه به بیان کذب پرداخته است، خواستار استعفای وی شدند.

در این میان، «نانسی پلوسی» رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص اتهام وارده به جف سشنز اظهار داشت: «دادستان کل به منزله عالی ترین مقام حافظ قانون در کشور ماست. او در برابر مردم آمریکا قسم دروغ خورده است. بهتر است که وی استعفا دهد. او ثابت کرد که شایسته این مقام نیست. او نشان داد که شایسته خدمت در این مقام نیست، زیرا اعتمادی به وی وجود ندارد».