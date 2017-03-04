  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۳۴

سرپرست پلیس راه ایلام خبر داد:

مرگ راکب موتورسیکلت طی حادثه رانندگی در ایلام

مرگ راکب موتورسیکلت طی حادثه رانندگی در ایلام

ایلام-سرپرست پلیس راه ایلام گفت: تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه وانت زامیاد در محور فرعی لومار در استان ایلام باعث مرگ راکب موتورسیکلت شد.

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۹:۴۰ عصر دیروز اتفاق افتاد ، گفت: راکب موتورسیکلت بعلت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

وی تصریح کرد: انحراف به چپ موتورسیکلت علت این حادثه بوده است.

کد مطلب 3922330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها