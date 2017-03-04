مرگ راکب موتورسیکلت طی حادثه رانندگی در ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۹:۴۰ عصر دیروز اتفاق افتاد ، گفت: راکب موتورسیکلت بعلت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.
وی تصریح کرد: انحراف به چپ موتورسیکلت علت این حادثه بوده است.
ایلام-سرپرست پلیس راه ایلام گفت: تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه وانت زامیاد در محور فرعی لومار در استان ایلام باعث مرگ راکب موتورسیکلت شد.
رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این حادثه ساعت ۱۹:۴۰ عصر دیروز اتفاق افتاد ، گفت: راکب موتورسیکلت بعلت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.
وی تصریح کرد: انحراف به چپ موتورسیکلت علت این حادثه بوده است.
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