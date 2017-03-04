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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۱۲

نفرات برتر اولین دوره مسابقات یخ‌نوردی جام فجر مشخص شد

نفرات برتر اولین دوره مسابقات یخ‌نوردی جام فجر مشخص شد

اولین دوره مسابقات یخ‌نوردی جام فجر در دو بخش مردان و زنان برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی؛ جمعه ۱۳ اسفند ماه ۹۵ نخستین دوره مسابقات یخ‌نوردی سرعت جام فجر در دو بخش زنان و مردان در مدرسه یخ‌نوردی میگون برگزار شد.

در این رقابت‌ها ٢٢ یخ‌نورد مرد و ١٢ یخ‌نورد زن حضور داشتند و در نهایت نفرات برتر به این شرح مشخص شدند:

بخش مردان: 
مقام اول: محمدرضا صفدریان از اصفهان
مقام دوم: محسن بهشتی راد از قزوین
مقام سوم: مسعود زینالی از تهران

بخش زنان: 
مقام اول: زینب کبری موسوی از تهران
مقام دوم: شبنم اسدی از البرز
مقام سوم: نسرین عبدالرحیمی از تهران

کد مطلب 3922339
رضا خسروي

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