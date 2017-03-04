به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی؛ جمعه ۱۳ اسفند ماه ۹۵ نخستین دوره مسابقات یخ‌نوردی سرعت جام فجر در دو بخش زنان و مردان در مدرسه یخ‌نوردی میگون برگزار شد.

در این رقابت‌ها ٢٢ یخ‌نورد مرد و ١٢ یخ‌نورد زن حضور داشتند و در نهایت نفرات برتر به این شرح مشخص شدند:

بخش مردان:

مقام اول: محمدرضا صفدریان از اصفهان

مقام دوم: محسن بهشتی راد از قزوین

مقام سوم: مسعود زینالی از تهران

بخش زنان:

مقام اول: زینب کبری موسوی از تهران

مقام دوم: شبنم اسدی از البرز

مقام سوم: نسرین عبدالرحیمی از تهران