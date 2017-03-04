تدوین ۳۰ برنامه درسی جدید در دانشگاه آزاد

فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری برنامه های درسی در دانشگاه آزاد شروع شده و در این راستا نیز کمیته های تخصصی شکل گرفته است.

وی افزود: برخی از برنامه های درسی این دانشگاه مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است که بخشی از این برنامه ها توسط وزارت علوم و بخشی نیز در دانشگاه درحال بازنگری است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته ۳۰ برنامه درسی جدید در مقاطع مختلف تحصیلی به خصوص کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه طراحی و تدوین شده است.

حسین زاده لطفی تاکید کرد: این برنامه های درسی در حوزه های کشاورزی، فنی و علوم پایه بوده است.

وی اظهار داشت: در دو سال گذشته نیز ۲۰ برنامه درسی بازنگری شده است.