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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۴۱

در جاده مراغه – هشترود

برخورد دو خودرو ۶ کشته و زخمی در پی داشت

برخورد دو خودرو ۶ کشته و زخمی در پی داشت

هشترود - برخورد دو خودرو در جاده مراغه – هشترود شش کشته و زخمی در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع) هشترود صبح شنبه در تشریح این حادثه به خبرنگاران گفت: برخورد دو دستگاه خودرو جان یک نفر را گرفت و پنج نفر را راهی بیمارستان کرد.

خانی افزود: بنا بر گزارش دریافتی از فوریت های پزشکی ۱۱۵ هشترود ساعت ۱۷ عصر جمعه دو دستگاه خودروی سواری تیبا و نیسان به شدت به هم برخورد کردند.

وی ادامه داد: بلافاصله به محض دریافت گزارش تصادف اکیپ های امدادی فوریتهای پزشکی پایگاه های نظر کهریزی، قویونقشلاقی و سلوک به محل اعزام شده و شش تن از مصدومان حادثه به بیمارستان امام حسین هشترود منتقل شدند.

خانی ادامه داد: دراین تصادف خونین که در مسیر مراغه - هشترود و در حوالی یانیق رخ داد بانوی ۲۸ ساله ای در دم جان باخت و پنج تن راهی بیمارستان هشترود شدند که مصدومان  به جهت شدت جراحات وارده پس از اقدامات پیش بیمارستانی به  بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.

کد مطلب 3922363

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    نظرات

    • Majid IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اعزام فوری!بعد از یک ساعت رسیدن به صحنه تصادف 2ساعت هم طول کشید به بیمارستان انتقال بدن

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