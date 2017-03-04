برخورد دو خودرو ۶ کشته و زخمی در پی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع) هشترود صبح شنبه در تشریح این حادثه به خبرنگاران گفت: برخورد دو دستگاه خودرو جان یک نفر را گرفت و پنج نفر را راهی بیمارستان کرد.

خانی افزود: بنا بر گزارش دریافتی از فوریت های پزشکی ۱۱۵ هشترود ساعت ۱۷ عصر جمعه دو دستگاه خودروی سواری تیبا و نیسان به شدت به هم برخورد کردند.

وی ادامه داد: بلافاصله به محض دریافت گزارش تصادف اکیپ های امدادی فوریتهای پزشکی پایگاه های نظر کهریزی، قویونقشلاقی و سلوک به محل اعزام شده و شش تن از مصدومان حادثه به بیمارستان امام حسین هشترود منتقل شدند.

خانی ادامه داد: دراین تصادف خونین که در مسیر مراغه - هشترود و در حوالی یانیق رخ داد بانوی ۲۸ ساله ای در دم جان باخت و پنج تن راهی بیمارستان هشترود شدند که مصدومان به جهت شدت جراحات وارده پس از اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.