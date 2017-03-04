پنج مدال در روز نخست به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی، جام کشتی گیران و مربیان مطرح اوکراین روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه در شهر کیف اوکراین برگزار می شود.

در مسابقات روز نخست ۷ کشتی گیر تیم های کشتی آزاد و فرنگی باشگاه رعد پدافند هوایی که به نمایندگی از کشورمان در این رقابت ها حضور یافته اند به میدان رفتند که در پایان رضا افضلی و فرشاد بلفکه به مدال طلا، شیرزاد بهشتی طلا به مدال نقره، رضا اطری و حسین شهبازی به مدال برنز رسیدند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان در رقابت های روز نخست به شرح زیر است:

در رقابت های کشتی آزاد و در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۵ پرویز ابراهیم اف از آذربایجان را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه یک بر صفر ایوان زامفیروف از مولداوی را مغلوب کرد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل آندری یاتسنکو از اوکراین با نتیجه ۶ بر ۱۲ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. اطری در این دیدار مقابل میرجلال حسن زاده از آذربایجان با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم مرتضی قیاسی در دو نخست با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب ماگومد مسلم اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، قیاسی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم رضا افضلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل الکسی سچرباک از اوکراین با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. افضلی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۵ از سد الکس درینگر از آمریکا گذشت و به دیدار فینال رسید. وی در این دیدار رسول تسیخایف از بلاروس را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

در وزن۹۷ کیلوگرم حسین شهبازی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد ساداوی از تونس را مغلوب کرد و در دور بعد نیز با نتیجه ۴ بر صفر آندری ولاسوف از اوکراین را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴ بر یک مغلوب الکساندر هوشتین از بلاروس شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار گابریل سرگلی از آلمان را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در رقابت های کشتی فرنگی و در وزن ۵۹ کیلوگرم، شیرزاد بهشتی طلا در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر رحمت خیبراف از بلاروس را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه ۵ بر صفر مقابل دنیس چبانوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. بهشتی طلا در این مرحله نیز با نتیجه ۴ بر یک آنتون کوتسنکو از اوکراین را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار مقابل ژورا آبوویان از اوکراین با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم فرشاد بلفکه در کشتی نخست با نتیجه ۸ بر ۶ المار نورالیف از اوکراین را شکست داد وی در دور دوم نیز با نتیجه ۸ بر ۵ از سد گوگا آپریاماشویلی از گرجستان گذشت. بلفکه در دور سوم و مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴ بر یک بوتخوزی کارایا از اوکراین را شکست داد و راهی دیدار فینال شد وی در این دیدار رامازی زوئیدزه از گرجستان را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن۸۰ کیلوگرم، مهدی محمدزاده در دور نخست مقابل رافیک مانوکیان از ارمنستان با نتیجه ۱۶ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر ارمنستانی در دور بعد، محمدزاده از دور رقابت ها کنار رفت.

امروز شنبه در مسابقات چهار وزن دوم نفرات زیر در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی به میدان می روند.

کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: پیمان بیابانی

۷۰ کیلوگرم: حامد رشیدی

۸۴ کیلوگرم: مصطفی قیاسی

۱۲۵ کیلوگرم: پویا رحمانی

کشتی فرنگی:

۶۶ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۷۵ کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا

۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی