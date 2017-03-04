به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۷ روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه و با حضور ۸ تیم برتر دنیا در شهر آبادان برگزار می شود.
ترکیب تیم های کشتی آلمان و اوکراین برای حضور در این رقابت ها به شرح زیر است:
تیم آلمان:
۵۹ کیلوگرم: کریستوفر کرایمر
۶۶ کیلوگرم: اریک وایس
۷۱ کیلوگرم: ماکسیمیلیان شوابه – تیمو دادوش
۷۵ کیلوگرم: فلورین نیومایر
۸۰ کیلوگرم: پاسکال ایزل (قهرمان اروپا)
۸۵ کیلوگرم: رامسین عزیزسیر (برنز بازی های اروپایی)
۹۸ کیلوگرم: اولیور هاسلر(نقره جهان) - پیتر اوهلر (نقره جوانان جهان)
۱۳۰ کیلوگرم: ادوارد پاپ (پنجم المپیک)- کریستین جان (برنز زیر ۲۳ سال اروپا)
تیم اوکراین:
۵۹ کیلوگرم: ژورا آبوویان
۶۶ کیلوگرم: پرویز نصیب اف (نقره جوانان اروپا)
۷۱ کیلوگرم: روسلان ایسرافیلوف
۷۵ کیلوگرم: میکولا دارگان (نقره جوانان اروپا) - آرتم ماتیاش (نقره جوانان اروپا)
۸۰ کیلوگرم: دیمیتری پیشکوف (برنز بازی های اروپایی)
۸۵ کیلوگرم: یوری شکریوبا
۹۸ کیلوگرم: ولادمیر واسیلیف
۱۳۰ کیلوگرم: میکولا کوچمی (نقره زیر ۲۳ اروپا) – الکساندر چرنتسکی (برنز جهان، نقره اروپا)
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