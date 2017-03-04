به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۷ روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه و با حضور ۸ تیم برتر دنیا در شهر آبادان برگزار می شود.

ترکیب تیم های کشتی آلمان و اوکراین برای حضور در این رقابت ها به شرح زیر است:

تیم آلمان:

۵۹ کیلوگرم: کریستوفر کرایمر

۶۶ کیلوگرم: اریک وایس

۷۱ کیلوگرم: ماکسیمیلیان شوابه – تیمو دادوش

۷۵ کیلوگرم: فلورین نیومایر

۸۰ کیلوگرم: پاسکال ایزل (قهرمان اروپا)

۸۵ کیلوگرم: رامسین عزیزسیر (برنز بازی های اروپایی)

۹۸ کیلوگرم: اولیور هاسلر(نقره جهان) - پیتر اوهلر (نقره جوانان جهان)

۱۳۰ کیلوگرم: ادوارد پاپ (پنجم المپیک)- کریستین جان (برنز زیر ۲۳ سال اروپا)

تیم اوکراین:

۵۹ کیلوگرم: ژورا آبوویان

۶۶ کیلوگرم: پرویز نصیب اف (نقره جوانان اروپا)

۷۱ کیلوگرم: روسلان ایسرافیلوف

۷۵ کیلوگرم: میکولا دارگان (نقره جوانان اروپا) - آرتم ماتیاش (نقره جوانان اروپا)

۸۰ کیلوگرم: دیمیتری پیشکوف (برنز بازی های اروپایی)

۸۵ کیلوگرم: یوری شکریوبا

۹۸ کیلوگرم: ولادمیر واسیلیف

۱۳۰ کیلوگرم: میکولا کوچمی (نقره زیر ۲۳ اروپا) – الکساندر چرنتسکی (برنز جهان، نقره اروپا)