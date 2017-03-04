۴۰۰ نخبه از تسهیلات بنیاد نخبگان استان زنجان استفاده کردند

وحید رشتچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان وظایف کلانی را دارد و وظیفه اصلی این بنیاد حمایت و هدایت نخبگان است، اظهار کرد: وظایف سازمان بنیاد نخبگان تعریف شده و برای این بنیاد یک سری فعالیت‌های نخبگانی تعریف شده است.

رئیس بنیادنخبگان استان زنجان گفت: در راستای وظایفی که بر عهده بنیاد نخبگان است بنیادهای استانی به عنوان نماینده این بنیاد وظایف مهمی را بردوش دارند و بر اساس تعاریفی که برای نخبه وجود دارد در تعریف جدید، این افراد شامل مخترعینی که دارای اختراع و طرح باشند و دانشجویان بر اساس فعالیت‌ها و مقالات علمی‌شان تعریف می‌شود.

رشتچی تاکید کرد: حدود ۱۲۰ نفر نخبه استانی بر اساس این تعریف و نگاه نو به نخبه در زنجان وجود دارد.

وی افزود: استان زنجان دارای توانمندی های زیادی در زمینه های آموزشی و پژوهشی است و به دلیل وجود دانشگاه های معتبر دولتی و غیر دولتی، استان زنجان از توانمندی های ویژه ای برخوردار است.

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان تصریح کرد:سالانه نخبگان از تسهیلات استفاده می کنندو از سال ۸۹ تاکنون ۴۰۰ نفر از تسهیلات استفاده کردندو سال گذشته ۴۰ نفر از تسهیلات بنیاد نخبگان استان زنجان استفاده کردند.

رشتچی گفت: تا زمانی که ما نتوانیم با عزم و اراده ای راسخ مشکلات را حل کنیم و اتفاق آرا نداشته باشیم، حمایت های خارج از استان نیز پررنگ نخواهد بود.

وی ابراز کرد: رسالت بنیاد نخبگان حمایت و تقویت نخبگان در همه حوزه‌ها است و باید سرآمدان در همه حوزه ها در استان زنجان شناسایی شود و از این ظرفیت برای آموزش نسل حدید استفاده شود.