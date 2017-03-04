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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۵

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی:

۴۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در خراسان جنوبی اجرا شد

۴۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در خراسان جنوبی اجرا شد

بیرجند- مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از اجرای چهار هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان خبر داد و گفت: از این میزان ۸۰۰ کیلومتر در ۱۱ ماه سال جاری محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی،فرشید دشتی اظهار داشت: تا کنون ۸۱۱ کیلومتر خطوط انتقال گاز و چهار هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سطح استان اجرا شده  است.

 وی بیان داشت: از این میزان دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و دو هزار  کیلومترشبکه روستایی است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون ۲۱ شهر و ۲۰۲ روستا در استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند افزود: با تلاش و برنامه ریزی های صورت گرفته در امر توسعه گازرسانی میزان خانوارهای شهری و روستایی برخوردار از نعمت گاز طبیعی در حال افزایش است.

وی بیان کرد:در کنار توسعه کمی شبکه گازرسانی در استان، افزایش کیفیت خدمت رسانی و رضایتمندی مشترکین نیز در دستور کار  قرار دارد و در این راستا اقدامات خوبی در دست اجرا است.

کد مطلب 3922390

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