۴۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی،فرشید دشتی اظهار داشت: تا کنون ۸۱۱ کیلومتر خطوط انتقال گاز و چهار هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سطح استان اجرا شده است.

وی بیان داشت: از این میزان دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و دو هزار کیلومترشبکه روستایی است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون ۲۱ شهر و ۲۰۲ روستا در استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند افزود: با تلاش و برنامه ریزی های صورت گرفته در امر توسعه گازرسانی میزان خانوارهای شهری و روستایی برخوردار از نعمت گاز طبیعی در حال افزایش است.

وی بیان کرد:در کنار توسعه کمی شبکه گازرسانی در استان، افزایش کیفیت خدمت رسانی و رضایتمندی مشترکین نیز در دستور کار قرار دارد و در این راستا اقدامات خوبی در دست اجرا است.