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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۵

در عملیات نیروهای یمنی؛

دهها مزدور سعودی در «مأرب» یمن به هلاکت رسیدند

دهها مزدور سعودی در «مأرب» یمن به هلاکت رسیدند

یک منبع نظامی یمن از کشته شدن دهها مزدور سعودی در منطقه «نهم» در غرب استان مأرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یگان های ارتش و کمیته های مردمی یمن با پیشروی مزدوران سعودی از سه محور به سمت کوهستان «دوه» و «النشامه» و سلسله جبال «یام» مقابله کردند.

بر اساس این گزارش، نبرد بین دوطرف بیش از ۱۲ ساعت طول کشید که در جریان آن دهها نفر از مزدوران سعودی کشته یا زخمی شده و مجبور به عقب نشینی شدند.

همزمان جنگنده های سعودی ۷ بار به سلسله جبال یام از جمله با بمب های خوشه ای حمله کردند، تا از تلاش مزدوران خود برای پیشروی حمایت کنند.

گفتنی است، منابع رسانه ای پیشتر گزارش دادند که سرکرده نیروهای متجاوز اماراتی از جبهه نبرد در منطقه نهم بازدید و خواهان تشدید حملات مزدوران برای کاستن از فشار به دیگر مزدوران و متجاوزان در جبهه «المخاء» شد.

کد مطلب 3922394

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