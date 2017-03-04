به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام برنامه‌های سفری یک روزه صبح شنبه وارد بوشهر شد.

مسعود پزشکیان در بدو ورود به بوشهر در جمع خبرنگاران در خصوص حضور در بوشهر اظهار داشت: برای بررسی وضعیت استان و روند کار در بوشهر و شرکت در مراسم بزرگداشت بانیان مدرسه سعادت به این استان سفر کرده‌ام.

وی در خصوص طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بیان کرد: به دولت تکلیف شده در طول برنامه ششم اصلاح شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل حکومت ما برای تساوی و برابری است و فاصله میزان پرداخت‌ها مناسب نیست و دور از اساس و اهداف کشور است.

غبار روبی قبور مطهر شهدا، بازدید از موزه پزشکی، نشست با انجمن اسلامی دانشگاه‌ها، مراسم تجلیل از بانیان مدرسه سعادت و نشست با اعضای حزب ندای ایرانیان از جمله برنامه‌های پزشکیان در بوشهر است.