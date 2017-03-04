تاتامی ناامن برای ملی پوشان/ شکست مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز جمعهع در سالن غدیر نیروی انتظامی برگزار شد که در مهمترین بازی مناطق نفت خیز جنوب در یک دیدار جذاب و دیدنی مقابل دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرمانی صاحب پیروزی شد تا صافی و شاگردانش در فاصله یک هفته به برگزاری دور پایانی این رقابتها متوجه باشند که در اختیار داشتن ملی پوشان پرتعداد ضامن کسب عنوان قهرمانی نیست.

این دیدار جدای از جدال سنتی نفت و دانشگاه در لیگ کاراته، تقابل مدعیان حضور در ترکیب اصلی تیم ملی هم بود. مردانی که باید تا ۱۰ روز آینده برای ورود به اردوی تیم ملی در رقابتهای انتخابی به مصاف هم بروند.

این دیدار تماشایی از مبارزات کاتا آغاز شد، جایی که همان نتایج چند روز قبل رقابتهای انتخابی تیم ملی رقم خورد. شهرجردی در انفرادی این بار با ۴ پرچم برابر تدین صاحب پیروزی شد و در تیمی هم دلیخون، زند و شهرجردی در غالب تیم نفت در برابر روشنی، تدین و ساجدی فر ۳بر۲ صاحب پیروزی شدند.

با ثبت دو شکست در کاتای تیمی و انفرادی، باخت دانشگاه آزاد رقم خورد.دانشگاه آزاد در کومیته انفرادی در چهار وزن اول مبارزات خوبی به نمایش گذاشت، اما شکست علی فداکار ناآماده مقابل سامان حیدری، تساوی بهمن عسگری برابر سعید فرخی و شکست تعجب برانگیز ذبیح الله پورشیب در وزن آزاد برابر ابراهیم حسن بیگی، باعث شد تا در مجموع صدرنشین گروه یک بازنده تاتامی را ترک کند.

نکته مهم در این دیدار حضور امیرمهدیزاده بود. مهدیزاده که اولین حضور خود در لیگ ۹۵ را همراه با نفت تجربه می کرد، در یک وزن بالاتر از ون تخصصی خود برابر عنایتی جوان بازنده تاتامی را ترک کرد.

نفت که با جذب چند چهره جوان در هفته های پایانی به ترکیب دلخواه رسیده بود، به نوعی پوست اندازی کرده بود و با برتری ۱۴ بر ۱۳ مقابل دانشگاه آزاد ثابت کرد برای کسب یکی از سکوهای قهرمانی برنامه های زیادی دارد.

۲۲ اسفندماه قرار است مرحله سوم رقابتهای انتخابی تیم ملی برگزار شود و نمایش خوب جوانان از یک سو و شکست برخی ملی پوشان که تلنگری برای آنها روی تاتامی نا امن لیگ بود، امیدواری زیادی ایجاد کرد که در دو رویداد پیش رو، تیم ملی از بازیهای کشورهای اسلامی و قهرمانی آسیا با دست پر به ایران بازگردند.

در پایان مرحله مقدماتی رقابتهای سوپر لیگ از گروه اول تیم های دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز با ۲۱ امتیاز به دلیل تفاضل متفاوت برد انفرادی متفاوت و از گروه دوم توسعه نوآوری و پاس قوامین به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.



بدین ترتیب در هفته پایانی این رقابت ها پنجشنبه ۱۹ اسفندماه در مرحله نیمه‌نهایی دانشگاه آزاد به مصاف پاس قوامین می‌رود و توسعه نوآوری شهر رو در روی مناطق نفت خیز جنوب قرار می‌گیرد. تیم های پیروز در دیدار نهایی برای تصاحب کاپ قهرمانی سوپرلیگ جدال کنند.