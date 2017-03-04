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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۹

معاون سلامت کمیته امداد البرز خبر داد:

اجرای طرح غربالگری برای ۳۳۰ مددجوی البرزی بالای ۴۵ سال

اجرای طرح غربالگری برای ۳۳۰ مددجوی البرزی بالای ۴۵ سال

کرج - معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز از اجرای طرح غربالگری برای ۳۳۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد خبر داد.

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات اجرای طرح غربالگری گفت: این طرح از ابتدای سال آغازشده و همه مددجویان تحت حمایت بالای ۴۵ سال سن مشمول طرح غربالگری هستند .

وی اظهار کرد: انجام معاینات پزشکی، تست سلامت، آزمایش‌های ویژه تشخیص سرطان، سونوگرافی و ماموگرافی از بخش‌های طرح غربالگری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است .

کرابی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در البرز از خدمات درمانی این نهاد استفاده می‌کنند .

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: ۱۳۰ مددجوی دارای بیماری خاص و صعب‌العلاج به علت ابتلا به انواع سرطان، ام‌اس، نارسایی کلیه و برخی بیماری‌های دیگر از خدمات رایگان شیمی‌درمانی و دیالیز مراکز طرف قرارداد این نهاد در البرز بهره‌مند هستند .

وی ضمن تأکید بر لزوم مشارکت مردم نوع‌دوست در طرح شفاء و کمک به بیماران نیازمند خاص، تصریح کرد:  طرح شفاء عنوان طرحی است که به‌موجب آن کمیته امداد با همیاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران نسبت به رفع نیازهای درمانی خانواده‌های تحت حمایت امداد با اولویت بیماران خاص و صعب‌العلاج اقدام می‌کند .

کرابی بابیان جزئیات طرح شفاء گفت: شناسایی و تکمیل پرونده‌های بیماران نیازمند و ارسال آن به حوزه درمان، شناسایی گروه‌های متخصص و علاقه‌مند به مساعدت از میان اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه توضیحات کافی در خصوص ویژگی و نوع بیماری مددجویان و موردحمایت قرار دادن مددجویان بیمار توسط خیرین از بخش‌های مختلف اجرای طرح مذکور است .

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نیکوکاران به‌منظور کاهش آلام محرومین دردمند، رسیدگی به امور بیماران صعب‌العلاج، شناسایی و نیازسنجی و طبقه‌بندی درمانی خانواده‌های تحت حمایت را از برنامه‌های حوزه سلامت این نهاد برشمرد .

کد مطلب 3922406

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