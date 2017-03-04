اجرای طرح غربالگری برای ۳۳۰ مددجوی البرزی بالای ۴۵ سال

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات اجرای طرح غربالگری گفت: این طرح از ابتدای سال آغازشده و همه مددجویان تحت حمایت بالای ۴۵ سال سن مشمول طرح غربالگری هستند .

وی اظهار کرد: انجام معاینات پزشکی، تست سلامت، آزمایش‌های ویژه تشخیص سرطان، سونوگرافی و ماموگرافی از بخش‌های طرح غربالگری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است .

کرابی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در البرز از خدمات درمانی این نهاد استفاده می‌کنند .

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: ۱۳۰ مددجوی دارای بیماری خاص و صعب‌العلاج به علت ابتلا به انواع سرطان، ام‌اس، نارسایی کلیه و برخی بیماری‌های دیگر از خدمات رایگان شیمی‌درمانی و دیالیز مراکز طرف قرارداد این نهاد در البرز بهره‌مند هستند .

وی ضمن تأکید بر لزوم مشارکت مردم نوع‌دوست در طرح شفاء و کمک به بیماران نیازمند خاص، تصریح کرد: طرح شفاء عنوان طرحی است که به‌موجب آن کمیته امداد با همیاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران نسبت به رفع نیازهای درمانی خانواده‌های تحت حمایت امداد با اولویت بیماران خاص و صعب‌العلاج اقدام می‌کند .

کرابی بابیان جزئیات طرح شفاء گفت: شناسایی و تکمیل پرونده‌های بیماران نیازمند و ارسال آن به حوزه درمان، شناسایی گروه‌های متخصص و علاقه‌مند به مساعدت از میان اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه توضیحات کافی در خصوص ویژگی و نوع بیماری مددجویان و موردحمایت قرار دادن مددجویان بیمار توسط خیرین از بخش‌های مختلف اجرای طرح مذکور است .

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نیکوکاران به‌منظور کاهش آلام محرومین دردمند، رسیدگی به امور بیماران صعب‌العلاج، شناسایی و نیازسنجی و طبقه‌بندی درمانی خانواده‌های تحت حمایت را از برنامه‌های حوزه سلامت این نهاد برشمرد .