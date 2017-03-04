آلبوم تصویری «ساری گلین» منتشر شد/یادی از بزرگان موسیقی آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم تصویری «ساری گلین» به خوانندگی بهزاد میرلو شنبه چهاردهم اسفند، توسط موسسه فرهنگی هنری «آوای جانان» منتشر و روانه بازار موسیقی کشور شد.

آلبوم «ساری گلین» دوازده قطعه به نام های «سنه ده گالماز»، «داغلارین باشی»، «ساری گلین»، «گیله نار»، «آلاگئوز»، «داغلارداچیچک»، «گیردیم یارین باغچاسینا»، «آلمانی آتتیم خارالا»، «کوچه لر سوسپمیشم»، «لاله لر»، «عسکرین ماهنی سی» و «ریحان» دارد. این اثر تصویری اجرایی از ماندگارترین آثار موسیقی مردمی آذربایجان و نیز آهنگسازان بزرگی چون ازییر حاجی بیک اف، توفیق قلی اف، فیکرت امیر اف و رئوف حاجی اف با زیر نویس فارسی است.

در این آلبوم شهریار صدیق با نوازندگی تار و تنظیم قطعات، افشین علوی نوازنده کمانچه، بهروز برزگر نوازنده پیانو، رضا نباهت نوازنده ناقاره و محمد سبک دستی نوازنده گارمون به عنوان گروه اجرایی حضور داشتند.

بهزاد میرلو در حالی اولین آلبومش در زمینه خوانندگی را روانه بازار نشر می کند که پیش ازاین، آلبوم «بیاد پیر چنگی» را که مشتمل بر آثاری از زنده یاد استاد علی اصغر بهاری با ساز کمانچه در پاییز گذشته روانه بازار کرده بود.