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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

۴۶۴ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز درزنجان برداشت می شود

۴۶۴ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز درزنجان برداشت می شود

زنجان-مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: در استان زنجان بیش از ۴۶۴ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز در برداشت می شود که عمدتا در بخش کشاورزی است.

یوسف رضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان زنجان بیش از ۴۶۴ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز برداشت می شود که عمدتا در بخش کشاورزی است و  ۹۰ درصد آب زنجان در بخش کشاورزی  مصرف می شود. 

وی اظهار کرد: بحث بحران آب در استان زنجان جدی است و برای خروج از بحران آب باید مدیریت و برنامه ریزی لازم را کرد و اگر بیش از ۶۰ درصد آب بیشتر استفاده کنیم دچار بحران می شویم. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت:باید مصرف آب کشاورزی در استان کم شود و باید استفاده از ظرفیت الگوی کشت و آبیاری تحت فشار به شدن مصرف آب را کاهش بدهیم. 

رضا پور تاکید کرد: در استان زنجان ۲.۵ برابر نیازمحصولات کشاورزی تولید کنیم و با این تولید باید مصرف آب کشاورزی هم را باید کاهش بدهیم ولی این طور نیست. 

رضا پور گفت: در حال حاضر هفت دشت در زنجان وجود دارد و برداشت از ۵ دشت از این تعداد ممنوع است و  سالانه ۷ سانتیمتر براساس این اقدامات خاک فرو نشست می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت:  سالیانه شاهد میانگین افت ۷۷ سانتی‌متر تراز آب در استان زنجان هستیم.

رضاپورتصریح کرد: ضامن اجرای همه برنامه‌های حوزه آب، مشارکت و همراهی مردم است و اگر خواهان خروج از بحران آب و خشکسالی هستیم، در ابتدا باید به سراغ مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برویم.

وی گفت: اگر بخواهیم به همه برنامه‌هایی که در حوزه آب و کاهش تنش آبی در استان تدوین کرده‌ایم دست دست پیدا کنیم نیازمند مشارکت و همراهی مردم هستیم و  اگر این همراهی و فرهنگ‌سازی لازم در جامعه وجود نداشته باشد کارخروجی لازم را نخواهد داشت. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان یادآورشد: فرهنگ‌سازی لازم در جامعه وجود نداشته باشد، نه تنها به اهداف تعیین شده دست نخواهیم یافت بلکه فقط در این راه متحمل هزینه‌های زیادی خواهیم شد.

کد مطلب 3922423

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