۴۶۴ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز درزنجان برداشت می شود

یوسف رضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان زنجان بیش از ۴۶۴ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز برداشت می شود که عمدتا در بخش کشاورزی است و ۹۰ درصد آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی اظهار کرد: بحث بحران آب در استان زنجان جدی است و برای خروج از بحران آب باید مدیریت و برنامه ریزی لازم را کرد و اگر بیش از ۶۰ درصد آب بیشتر استفاده کنیم دچار بحران می شویم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت:باید مصرف آب کشاورزی در استان کم شود و باید استفاده از ظرفیت الگوی کشت و آبیاری تحت فشار به شدن مصرف آب را کاهش بدهیم.

رضا پور تاکید کرد: در استان زنجان ۲.۵ برابر نیازمحصولات کشاورزی تولید کنیم و با این تولید باید مصرف آب کشاورزی هم را باید کاهش بدهیم ولی این طور نیست.

رضا پور گفت: در حال حاضر هفت دشت در زنجان وجود دارد و برداشت از ۵ دشت از این تعداد ممنوع است و سالانه ۷ سانتیمتر براساس این اقدامات خاک فرو نشست می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: سالیانه شاهد میانگین افت ۷۷ سانتی‌متر تراز آب در استان زنجان هستیم.

رضاپورتصریح کرد: ضامن اجرای همه برنامه‌های حوزه آب، مشارکت و همراهی مردم است و اگر خواهان خروج از بحران آب و خشکسالی هستیم، در ابتدا باید به سراغ مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برویم.

وی گفت: اگر بخواهیم به همه برنامه‌هایی که در حوزه آب و کاهش تنش آبی در استان تدوین کرده‌ایم دست دست پیدا کنیم نیازمند مشارکت و همراهی مردم هستیم و اگر این همراهی و فرهنگ‌سازی لازم در جامعه وجود نداشته باشد کارخروجی لازم را نخواهد داشت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان یادآورشد: فرهنگ‌سازی لازم در جامعه وجود نداشته باشد، نه تنها به اهداف تعیین شده دست نخواهیم یافت بلکه فقط در این راه متحمل هزینه‌های زیادی خواهیم شد.