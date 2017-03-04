سید احمد سارونه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انواع نهال‌های متناسب با اقلیم بجنورد شامل زبان گنجشک، افرا، کاتالپا و سرو خمره‌ای در این سه بوستان، هم‌زمان با هفته درختکاری توزیع می‌شود.

سارونه تصریح کرد: جشن روز درختکاری پانزدهم اسفند در محل اراضی شهربازی جدید با حضور مسئولان و شهروندان با مشارکت اداره کل منابع طبیعی برگزار می شود.

وی به آموزش متناسب با هفته درختکاری ویژه دانش آموزان در مدارس اشاره کرد و افزود : در صورت تمایل و درخواست مدارس، آموزش نهال‌کاری صحیح توسط کارشناسان سازمان و اهدای نهال انجام می‌ شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری بجنورد توزیع بسته‌های آموزشی، بروشورها، پیام‌های متناسب از طریق رسانه‌های مختلف، تیزرهای آموزشی، نصب بنرهای متناسب و تبلیغات محیطی را از سایر برنامه‌های این سازمان در طول هفته درختکاری برشمرد.

سارونه بابیان اینکه پنج هزار اصله درخت در روز درختکاری در محل اراضی شهربازی جدید غرس می‌شود، اظهار کرد: همچنین کاشت ۵۰۰ هزار شاخه گل شب بو، مینا چمنی، بنفشه، همیشه‌بهار و اطلسی، از دیگر فعالیت‌های ستاد استقبال از بهار در شهرداری بجنورد است.