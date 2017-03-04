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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۳

اختصاصی مهر؛

مرگ عبدالعزیز بوتفلیقه تکذیب شد

مرگ عبدالعزیز بوتفلیقه تکذیب شد

سفیر الجزایر در تهران اخبار منتشر شده در برخی رسانه های خارجی مبنی بر فوت «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالمنعم احریز» سفیر الجزایر در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که فوت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر شایعه است و انتشار این خبر در برخی رسانه های خارجی صحت ندارد.

وی با بیان اینکه چند ماه گذشته نیز خبر مشابهی درباره مرگ رئیس جمهوری الجزایر منتشر شده بود تاکید کرد که نباید بدون اطمینان از صحت و سقم خبر آن را منتشر کرد.

عبدالمنعم احریز اعلام کرد که شایعه فوت عبدالعزیز بوتفلیقه در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر شده است و برخی رسانه های خارجی بدون اطمینان از این موضوع آن را نقل کرده اند.

کد مطلب 3922431
سمیه خمارباقی

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