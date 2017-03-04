مرگ عبدالعزیز بوتفلیقه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالمنعم احریز» سفیر الجزایر در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که فوت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر شایعه است و انتشار این خبر در برخی رسانه های خارجی صحت ندارد.

وی با بیان اینکه چند ماه گذشته نیز خبر مشابهی درباره مرگ رئیس جمهوری الجزایر منتشر شده بود تاکید کرد که نباید بدون اطمینان از صحت و سقم خبر آن را منتشر کرد.

عبدالمنعم احریز اعلام کرد که شایعه فوت عبدالعزیز بوتفلیقه در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر شده است و برخی رسانه های خارجی بدون اطمینان از این موضوع آن را نقل کرده اند.