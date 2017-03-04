اردوی تیم ملی کشتی آزاد عید نوروز هم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد با توجه به رویدادهای پیش رو و همچنین برنامه های تمرینی، تعطیلی چندانی ندارند و فقط یک هفته در پایان سال تا اوایل سال جدید می توانند به مرخصی بروند.

بر این اساس در ادامه اردوهای تیم ملی کشتی آزاد، تمرینات کنونی که از روز ۱۳ اسفند در خانه کشتی تهران آغاز شده تا روز ۲۰ اسفند ماه ادامه خواهد داشت. البته طبق نظر کادر فنی، دو مرحله اردوی دیگر نیز در روزهای ۲۰ تا ۲۷ اسفندماه و همچنین ۵ تا ۱۵ فروردین ماه برگزار می شود.

بر این اساس آزادکاران اردونشین حتی در زمان تعطیلات عید نوروز هم در کوران تمرینات خواهند بود تا خود را برای رویدادهای مهم سال آینده مهیا کنند.

بنا بر این گزارش اسامی نفرات دعوت شده به این اردوها طبق زمانبندی کادر فنی به شرح زیر است:

تمرینات پایانی سال از روز ۲۰ تا ۲۷ اسفندماه:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی ) روح اله نعمتیان ( قم ) علیرضا حاتمی ( کیش ) نادرحاج آقانیا ( کرمان)

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور ـ مسعود اسماعیل پور ( مازندران) محمد نامجو مطلق( گیلان ) رضا قنبرزاده( خراسان رضوی ) امیر فتاح( اصفهان)

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری ( زنجان ) مهدی یگانه جعفری ( مازندران) سامان بهادری ( قزوین) میثم حیدری ( زنجان) سیاوش احمد زاده( کردستان)

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی( تهران) حامد رشیدی ( کرمانشاه) مسعود کمروند ( مرکزی) تیمور گنجعلیها ( قزوین) سعید صالحی ( کردستان)

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی ( لرستان) بهمن تیموری (کرمانشاه) سید علی موسوی ( گیلان) یاشار کلوانی ( آذربایجان غربی) محمد زارعی ( کردستان)

۸۶کیلوگرم: حسن یزدانی ( مازندران) علیرضا کریمی( البرز) حنیف باقرزاده( آذربایجان غربی) اسماعیل محمودی (خراسان رضوی ) نادر حامدی پور( فارس )

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی ( خراسان شمالی ) حسین شهبازی ( تهران) حمید کمروند ( مرکزی ) امیر حسین میرباباشاهی ( گیلان) احسان امینی ( بوشهر)

۱۲۵ کیلوگرم:کمیل قاسمی ( مازندران) ید اله محبی ( کرمانشاه) اکبر سبحانی ( اردبیل ) جعفر شمس ناتری( گیلان) پوریا رحمانی ( فارس)

نخستین اردوی سال جدید از ۵ تا ۱۵ فروردین:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی ) امید جلالی بهار ( البرز) حمید خلیلی ( مازندران) یاسر حیدر قلی نژاد ( گلستان )

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور ـ مسعود اسماعیل پور ـ مهران نصیری ( مازندران) پژمان جوربنیان( تهران) بهزاد بهروزی راد( کرمانشاه)

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری ( زنجان ) مهدی یگانه جعفری ( مازندران) فرزاد عمو زاده ( مازندران) مرتضی قیاسی ( لرستان)

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی( تهران) حامد رشیدی ( کرمانشاه) سعید داداشپور ( تهران) جمال عبادی ( خوزستان) سید مهرشاد اکبری ( مازندران)

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی ( لرستان) بهمن تیموری (کرمانشاه) امید حسن تبار ـ حسین الیاسی ( مازندران) مصطفی قیاسی ( لرستان)

۸۶کیلوگرم: حسن یزدانی ( مازندران) علیرضا کریمی( البرز) محمد جواد ابراهیمی ـ کامران قاسم پورـ عزت اله اکبری ( مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی ( خراسان شمالی ) حسین شهبازی ( تهران) الیاس بختیاری ( البرز) حسین رمضانیان ـ عباس طحان ( مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی ( مازندران) ید اله محبی ( کرمانشاه) امین طاهری ( تهران) مهران میرزائی شفیع ( همدان) سید رضا موسوی ( مازندران)

سرمربی: محمد طلائی

مربیان: علی اکبردودانگه، امیر توکلیان، احسان لشگری و عباس حاجی کناری

سرپرست: علی بیات