شناسایی ۴ توزیع کننده غیرمجاز مرغ زنده در هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صیاد غلامی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد با فروش مرغ زنده در سطح شهرستان در مرحله اول با انجام تحقیقات در مورد عوامل عمده و اصلی توزیع مرغ زنده به این نتیجه رسیدیم که کلیه مراکز عرضه غیر مجاز مرغ زنده در شهرستان هرسین از ۴ انبار عمده مرغ زنده در این شهرستان اقدام به خرید می کنند.

وی افزود: بر اساس این تحقیقات مشخص شد که این ۴ نفر که عوامل اصلی توزیع مرغ زنده در بین مراکز عرضه غیر مجاز مرغ زنده هستند، از طریق مرغداری ها در داخل و خارج از شهرستان اقدام به تهیه و سپس توزیع مرغ زنده در بین مغازه های سطح شهرستان هرسین می کردند.

این مقام مسئول با تصریح اینکه در طی جلسه ای با حضور این ۴ نفر، ضمن توجیه این افراد به عدم توزیع مرغ زنده در شهرستان و دادن مهلت ۷۲ ساعته به جمع آوری مکان های توزیع، گفت: با اتمام مهلت داده شده به این افراد و از آنجایی که آنها همچنان کار خود را ادامه می دادند، با اخذ دستور قضایی اماکن مربوط به دو نفر از این افراد پلمب شد و برای اجرای حکم دو نفر دیگر نیز منتظر رای دادستانی هستیم.

به گفته رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین، هر یک از این توزیع کننده های اصلی در سطح شهرستان هرسین نیز چندین مرکز عرضه مرغ زنده دارند که پلمب شده یا پس از اخذ مجوز قضایی پلمب می شود.

دکتر غلامی با اشاره به نظارت های مستمر کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین، یادآور شد: شهروندان می توانند موارد تخلف، انتقاد و پیشنهادات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان در میان بگذارند.