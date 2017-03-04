تقسیم امکانات در سطح کشور عادلانه نیست

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بر توسعه باید متوازن در سطح استان و کشور تاکید کردو افزود: باید توسعه متوازن در سطح کشوری، استانی و منطقه ای به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: اگر توسعه در کشور رخ ندهد در استان هم رخ نمی دهد و اگر در استان رخ ندهد در منطقه هم توسعه محقق نمی شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام طبیعت به دنبال توسعه متوازن است و اگردر استان زنجان به توسعه متوازن توجه نشود پتانسیلها و سر مایه های استان به جاهای دیگر مهاجرت می کنند و این اصلا خوب نیست.

احمدی تاکید کرد: متاسفانه در سطح کشور تقسیم امکانات عادلانه نبوده و این امر باعث شده استانی مثل تهران از همه استانها مهاجرت فرست دارد.

وی افزود:برخی از امکانات و زیر ساختها در تهران است و این امر باعث شده از استانهای مختلف مردم در آن جا زندگی کنند و مشکلات فراوان همجون زیست محیطی را در این استان فراهم کندبنابراین باید توسعه متوزان باشد و تحقق این امر نیازمند وجود زیر ساختها و امکانات است که باید فراهم شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:اگر تمرکز براستان باشد و زیر ساختها تنها در یک منطقه باشد عدالت برقرار نمی شود بلکه باید توسعه در همه مناطق و با توچه به پتانسیلها و زیر ساخت محقق شود.

احمدی افزود: دولتها باید نگاه متوازن به استانها داشته باشند و برای این امر باید آمایش سرزمین را داشته باشیم تا مزیت ها و پتانسیلهای هر استان و منطقه محقق شود تا توسعه متوازن انجام شود.

وی ابر از کرد: توسعه متوازن نیازمند آمایش سرزمین است و اگر این امر ایجاد شود عدالت در جامعه برقرار شده و رضایتمندی مردم هم از کار گزاران بیشتر می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: داشتن جامعه سالم و پویا و توسعه یافته در گرو نگاه متوازن توسعه ای به همه استانها و مناطق است.