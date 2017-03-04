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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۵

نفرات برتر تنیس روی میز نونهالان استان مرکزی مشخص شدند

نفرات برتر تنیس روی میز نونهالان استان مرکزی مشخص شدند

اراک- مسابقات تنیس روی میز نونهالان استان مرکزی با شرکت ورزشکاران چهار شهرستان و با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز استعدادیابی نونهالان پسر استان مرکزی عصر جمعه با شرکت تنیس بازان نونهال شهرستان های اراک، خمین، شازند و تفرش در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، این مسابقات به مناسبت بزرگداشت شهدای استان مرکزی به صورت دوره ای و حذفی دوره ای زیر نظر هیات تنیس استان مرکزی پیگیری شد و در پایان، احسان میرزاخانی از خمین عنوان قهرمانی را کسب کرد، آرش ایرانشاهی از خمین نایب قهرمان شد، ایلیا محبعلی از تفرش در جایگاه سوم قرار گرفت و سعید سرمدی هم مقام چهارم را کسب کرد.

به گفته حمیدرضا امینی سرداور مسابقات، نفرات دوم، سوم و چهارم پس از بازی با توجه به اینکه گیم های آنها مساوی بود، براساس امتیازشماری مشخص شد.

کد مطلب 3922457

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