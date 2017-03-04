فوتسال شیراز نماینده بندرعباس را مغلوب کرد/شکست های پیاپی بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با برگزاری هفت دیدار در شهرهای کشور برگزار شد.

تیم ارژن شیراز نیز که در یکی از این دیدارها به مصاف آذرخش بندرعباس رفته بود موفق شد با نتیجه سه بر ۲ حریف خود را شکست دهد.

میثم برمشوری، محمد بیضایی و بابک سهرابی گل های تیم ارژن را به ثمر رساندند و تک گل آذرخش بندرعباس نیز توسط امین نصرالله زاده به ثمر رسید.

تیم ارژن شیراز با این برد و کسب ۳۵ امتیاز به رده هشتم جدول رده بندی صعود کرد و آذرخش با ۱۵ امتیازدر رده پانزده باقی ماند.

در سایر دیدارهای هفته بیست و پنجم، حفاری اهواز سه بر یک گیتی پسند اصفهان را شکست داد و تاسیسات دریایی با نتیجه پرگل پنج بر صفر مقاومت البرز را از پیش رو برداشت.

دیدار مس سونگون و شهروند ساری با نتیجه سه بر یک به سود تیم مس به پایان رسید و فرش آرا نیز سه بر دو مقابل طرح و توسعه الوند به پیروزی رسید.

همچنین دانشگاه آزاد با نتیجه ۲ بر یک مغلوب دبیری تبریز شد و دیدار یاسین پیشرو قم با شهرداری ساوه نیز با برتری سه بر صفر تیم ساوه پایان یافت.

شکست لوله آ.اس مقابل نفت آبادان

تیم بسکتبال لوله آ.اس شیراز مقابل پالایش نفت آبادان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لوله آ.اس شیراز در هفته سوم دور سوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور تیم به مصاف پالایش نفت آبادان رفت و این بازی را با شکست به پایان رساند.

این بازی در حالی با نتیجه ۸۰ بر ۶۰ به سود آبادانی ها به پایان رسید که نماینده شیراز در رقابت های لیگ برتر بسکتبال و در مرحله پلی آف گروه دوم کاری از پیش نبرده و قعرنشین است.

در دیگر دیدارها نیز تیم های پتروشیمی بندرامام، نیروی زمینی تهران و شهرداری اراک مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.