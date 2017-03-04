«مقاومت سپاه» قهرمان تیراندازی استان مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات لیگ تیراندازی استان مرکزی عصر جمعه با شرکت ۳۰ ورزشکار در قالب پنج تیم هیات تیراندازی اراک، کانون بازنشستگان سپاه، شرکت آب منطقه ای مرکزی، مقاومت سپاه و مالک اشتر ناجا زیر نظر هیات تیراندازی استان مرکزی در اراک برگزار شد.

در پایان در رشته انفرادی تپانچه، علیرضا میرزایی از مقاومت سپاه، ایوب صالحی از هیات تیراندازی اراک و هادی یاسبلاغی از مالک اشتر ناجا به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

در رشته انفرادی تفنگ بادی نیز، مجتبی قاسم آبادی از مقاومت سپاه، شاهرخ امیدی از مقاومت سپاه و سید وحید چالشگر از کانون بازنشستگان سپاه، عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رده بندی تیمی رشته تفنگ بادی، تیم مقاومت سپاه مقام اول را کسب کرد و تیم های مالک اشتر ناجا و هیات شهرستان اراک به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده بندی رشته تپانچه هم تیم مقاومت سپاه، کانون با نشستگان سپاه و هیات تیراندازی اراک به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

منصور غلامی به عنوان سر داور و هادی ترابی، کیومرث نمازی و حسن فراهانی داوری مسابقه را بر عهده داشتند.