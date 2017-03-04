تعداد پزشکان متخصص در بیمارستان دیلم ۹ برابر شد

ابراهیم قنواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۲ این بیمارستان دارای۱۳ تخت بستری شامل بخش‌های داخلی، اطفال، نوزادان و ۳ تخت مراقبت‌های ویژه قلبی بود و در مجموع ۲ متخصص داخلی و اطفال در بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی حضور داشتند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیمارستان دارای ۳۲ تخت بستری مشتمل بر بخش‌های داخلی، اطفال، نوزادان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپدی و ۲ تخت ایزوله و ۸ تخت مراقبت‌های ویژه شامل ۳ تخت icu و ۵ تخت ccu است.

رئیس بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم بیان کرد: در حال حاضر ۱۸ متخصص در ۱۳ رشته تخصصی داخلی، اطفال، نوزادان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپد، بی هوشی، رادیولوژی و قلب و عروق، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، کلیه و مجاری اداری، مغز و اعصاب، روانپزشکی، در شهرستان حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: پزشکان متخصص در هشت رشته اول به صورت تمام وقت و ماندگار در شهرستان حضور دارند و پنج رشته تخصصی آخر به صورت یک تا ۳ بار در هفته برای ارائه خدمت به مردم منطقه حضور دارند.

قنواتی‌پور تصریح کرد: همچنین علاوه بر ارائه چشمگیر هتلینگ و اضافه شدن بخش‌های جدید به این مرکز، تجهیزات پزشکی خوبی نیز برای ارائه خدمات به مرکز اضافه شده است.

وی ادامه داد: دستگاه رادیولوژی دیجیتال، دستگاه رادیولوژی پرتابل، دستگاه سونوگرافی داپلر ۲ عدد، دستگاه اکو، دستگاه تست ورزش، تخت LDR دو عدد، آمبولانس مجهز به تجهیزات مربوط به تجهیزات nicu یک عدد، هشت تخت مراقبت‌های ویژه با تجهیزات مرتبط، تجهیزات مربوط به اتاق عمل شامل تخت اتاق عمل، لامپ سیالتیک سقفی ۴ عدد، ماشین بیهوشی یک عدد، دستگاه مانیتور و... اضافه شده است.

رئیس بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم افزود: تجهیزات آزمایشگاه شامل دستگاه اتوآنالایزور ۲ عدد، دستگاه مینی وایداس، دستگاه esr ریدر، دستگاه بیلی روبین و... نیز اضافه شده است.