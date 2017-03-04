مراسم قرعه کشی لیگ کشتی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی و گروه بندی لیگ کشتی آزاد و فرنگی (۳۰۰ روزه) کشور در سال ۹۶، ساعت ۱۱ صبح فردا یکشنبه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

بر این اساس تیم های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتور سازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتور سازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.